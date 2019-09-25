Эксперты прокомментировали идею о снижении порога превышения скорости

"Оправданием может, например, быть какое-нибудь социологическое исследование, статистическое исследование, из которого следовало бы, что чаще всего ДТП происходит именно из-за превышения скорости более чем на 10 километров в час, поэтому это надо пресекать во избежание ДТП и, конечно, бороться с этим путем повышения штрафов или снижением планки ненаказуемой скорости. Но, к сожалению, таких исследований у нас просто нет, потому что их никто даже и не ведет", - рассказал он.