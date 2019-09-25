Эксперты прокомментировали идею о снижении порога превышения скорости

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Понижение порога превышения скорости до 10 километров в час не повысит безопасность на дорогах и не окажет никакой выгоды для автомобилистов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил в эфире "Авторадио", что МВД выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Поправки, рассказал генерал, могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит правительство.
"Я считаю, что понижение с 20 до 10 километров (в час) в принципе выгодно только тем, кто устанавливает и обслуживает камеры фото- и видеофиксации... Я считаю, что это абсолютно никакого воздействия на безопасность не оказывает", - сказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.
Он добавил, что порог в 20 км/ч удобен еще и для обгона без превышения скорости. "То есть на сегодняшний момент нет доказательств, что 20 километров является неким серьезным препятствием повышения безопасности дорожного движения", - пояснил он.
В свою очередь президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что любая мера, в том числе и такая, должна быть чем-то оправдана.
"Оправданием может, например, быть какое-нибудь социологическое исследование, статистическое исследование, из которого следовало бы, что чаще всего ДТП происходит именно из-за превышения скорости более чем на 10 километров в час, поэтому это надо пресекать во избежание ДТП и, конечно, бороться с этим путем повышения штрафов или снижением планки ненаказуемой скорости. Но, к сожалению, таких исследований у нас просто нет, потому что их никто даже и не ведет", - рассказал он.
"И совершенно очевидно, что превышение скорости где-то в этом диапазоне до 20 (километров в час) - это самое распространенное явление. Мало, кто ездит под 300 километров в час по Ленинскому проспекту, если уж превышают, то на 10, на 20 километров в основной своей массе. Поэтому понятно, что это очень денежное для государства нарушение", - заключил Травин.