Уроженец Коми признался в убийстве пяти человек в 1998 году в Подмосковье

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пожизненно осужденный уроженец Коми признался в убийстве пяти человек в Подмосковье в 1998 году, по трем эпизодам мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем первого управления ГСУСК России по Московской области уроженцу Республики Коми 1967 года рождения предъявлено обвинение в совершении тройного убийства на территории Московской области в 1998 году", - сказала Врадий.

По ее словам, в мае 1998 года в доме в городе Хотьково Сергиево-Посадского района были обнаружены тела трех мужчин с множественными рублеными ранами. Было возбуждено уголовное дело, но преступление оставалось долгое время нераскрытым. Спустя 21 год после преступления в ГСУСК России по Московской области поступила явка с повинной от уроженца Республики Коми 1967 года рождения, осужденного к пожизненному лишению свободы за совершение убийств и иных тяжких и особо тяжких преступлений.

"На допросе следователю мужчина дал признательные показания и сообщил, что весной 1998 года он совместно с двумя соучастниками скрывался в Сергиево-Посадском районе Московской области от правоохранительных органов за совершенные преступления на территории Республики Коми. После того, как у злоумышленников возникли мысли о том, что нескольким местным жителям известно об их криминальной деятельности, и, опасаясь разоблачения, было принято решение о совершении убийств", - рассказала Врадий.

В результате они совершили убийство трех мужчин. Также от обвиняемого получена информация о том, что после совершения убийства они вывезли в лес еще двух мужчин, которых тоже убили, а тела закопали в землю, рассказала Врадий. Эта информация, а также возможная причастность мужчины к совершению ряда преступлений на территории Краснодарского края и Ростовской области, проверяется.