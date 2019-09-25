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РИА Новости

Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой

12:17 25.09.2019 (обновлено: 13:28 25.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Следственный комитет Республики Марий Эл завершил расследование дела против 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении пятилетней девочки, сообщили в региональном управлении ведомства.
По версии СК, утром 16 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо детского сада, расположенного в одном из поселков республики.
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Он увидел гуляющую по огороженной территории девочку, подозвал ее к себе, а когда ребенок подошел, похитил ее. После этого обвиняемый увел девочку в лес и совершил насильственные действия сексуального характера.
Полиция задержала злоумышленника менее чем через час.
Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека с применением насилия и об иных действиях сексуального характера с применением насилия против лица, не достигшего 14 лет.
В ближайшее время дело направят в суд.
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