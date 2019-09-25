Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T12:13Z
https://ria.ru/20190925/1559101669.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/143993/48/1439934805_0:27:1525:885_1036x0_80_0_0_45951c8296e93bbcdf40133cebfc595d.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием

12:13 25.09.2019
56
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщили в республиканском парламенте.

"Госсовет Татарстана шестого созыва 25 сентября проведет сразу два заседания. На первом из них, которое пройдет в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева, будет оглашено послание президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету", - говорится в сообщении.

Ежегодное послание главы республики парламенту традиционно определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса, сфер здравоохранения, культуры, образования – всего порядка 600 человек.
Заседание Совета Федерации РФ
20 сентября, 12:49Республика Татарстан
Экс-мэр Елабуги Геннадий Емельянов стал сенатором от Татарстана
Поскольку данное событие неизменно вызывает большой интерес общественности, президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.
100000
Обсудить 0
Республика ТатарстанРустам Минниханов
Рекомендуем
Города России. Архангельск
В Поморье открыли первые центры "Точка роста"
РИА
Новости
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге
СК расследует массовое отравление учащихся православной женской гимназии
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Четыре новых производства откроются на "Танеко" до конца года
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил перспективы создания российско-американского делового совета
Предупреждающая надпись Не перебегайте дорогу на тротуаре вблизи пешеходного перехода
Уроки по безопасности пешеходов проходят в 85 регионах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
Лавров и глава МИД Венгрии обсудили реализацию двусторонних соглашений
Национальный музей Республики Татарстан в Казани
В Нацмузее Татарстана открылась выставка "Китай глазами татарстанцев"
Студенты во время лекции в МГУ
Рособрнадзор рассказал, сколько абитуриентов подали документы в один вуз
Город Казань
В Татарстане открылись почти сто образовательных центров "Точка роста"
Скрин видеообращения ректора УрГЭУ Якова Силина
Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп призвал к смене власти в Венесуэле
Робот Федор в спускаемом аппарате космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
Разработчик рассказал о стоимости робота "Федора"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния