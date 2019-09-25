Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием

КАЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщили в республиканском парламенте.
"Госсовет Татарстана шестого созыва 25 сентября проведет сразу два заседания. На первом из них, которое пройдет в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева, будет оглашено послание президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету", - говорится в сообщении.
Ежегодное послание главы республики парламенту традиционно определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса, сфер здравоохранения, культуры, образования – всего порядка 600 человек.
Поскольку данное событие неизменно вызывает большой интерес общественности, президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.