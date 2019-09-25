Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием

"Госсовет Татарстана шестого созыва 25 сентября проведет сразу два заседания. На первом из них, которое пройдет в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева, будет оглашено послание президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету", - говорится в сообщении.