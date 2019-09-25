Глава Якутии рассказал о значении республики для проектов на Севере

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью на стенде международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога"

ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Якутия может и должна объединить приполярные государства и страны Северо-Восточной Азии в работе над совместными проектами, заявил глава республики Айсен Николаев на открытии пленарного заседания международной конференции "Северный форум по устойчивому развитию".

Северный форум проходит в Якутске с 24 по 28 сентября, участвуют представители восьми приполярных государств (России, Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании) и стран Северо-Восточной Азии (КНР, Южной Кореи и Японии), а также делегации министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Камчатского и Хабаровского краев.

В приветственном выступлении глава Якутии поблагодарил организаторов и участников Северного форума. Он отметил, что республика продолжает традиции, укрепляет партнерство макрорегионов.

"Якутия - это крупнейший регион России, географически относящийся и к Арктике, и к Азии, площадью 1 миллион 600 тысяч квадратных километров. Республика обладает уникальным транзитным потенциалом, обеспечивающим кратчайший путь из стран Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути. Это говорит о том, что Якутия может и должна стать тем мостом, который соединяет два макрорегиона планеты", - сказал он.

Николаев призвал экспертов заострить внимание на проблемы северян.

"Когда мы отвечаем на вопрос, что есть Север, конечно же, прежде всего мы должны говорить о людях, которые веками живут в ладу с северной природой, которые создали уникальную культуру и уклад хозяйствования... Желание людей жить в крупных городах… конечно, влияет на малозаселенность северных территорий по всему миру. Якутия – демографически благополучный регион, но при этом за прошедшие десятилетия численность жителей арктической зоны уменьшилась почти на 9%", - отметил он.

Глава Якутии выразил уверенность в том, что собравшиеся на форум эксперты из 11 стран помогут разработать эффективные механизмы для решения актуальных вопросов Севера.