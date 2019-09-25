Верховный суд оценил ситуацию с оправдательными приговорами в России

"Да, число оправдательных приговоров составляет 1%", - отметил Лебедев. Он добавил, что вместе с тем суды прекращают 22% уголовных дел, поступивших на рассмотрение. Кроме того, отметил глава ВС РФ, судьи могут признать человека виновным, но освободить от наказания.