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РИА Новости

Верховный суд оценил ситуацию с оправдательными приговорами в России

11:59 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Шанс на оправдание в российском суде не превышает 1 процента, но суды нередко прекращают уголовные дела, заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета Федерации.
"Да, число оправдательных приговоров составляет 1%", - отметил Лебедев. Он добавил, что вместе с тем суды прекращают 22% уголовных дел, поступивших на рассмотрение. Кроме того, отметил глава ВС РФ, судьи могут признать человека виновным, но освободить от наказания.
"Таким образом, не состоялось обвинительного приговора, а справедливость наступила быстрее, до вынесения приговора", - пояснил Лебедев.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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