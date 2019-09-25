Верховный суд оценил ситуацию с оправдательными приговорами в России

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Шанс на оправдание в российском суде не превышает 1 процента, но суды нередко прекращают уголовные дела, заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета Федерации.
"Да, число оправдательных приговоров составляет 1%", - отметил Лебедев. Он добавил, что вместе с тем суды прекращают 22% уголовных дел, поступивших на рассмотрение. Кроме того, отметил глава ВС РФ, судьи могут признать человека виновным, но освободить от наказания.
"Таким образом, не состоялось обвинительного приговора, а справедливость наступила быстрее, до вынесения приговора", - пояснил Лебедев.
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