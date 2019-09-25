Лебедев заявил о сокращении числа заключенных в колониях вдвое за 20 лет

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В России за 20 лет вдвое меньше стало осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, сообщил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Совета Федерации.
"Число заключенных сократилась вдвое: в 1999 году заключенных было более 1 миллиона, а по состоянию на 1 сентября 2019 года в колониях содержалось 537 тысяч человек", - сказал Лебедев.
По его словам, сократилась судимость среди несовершеннолетних - в колониях на 1 сентября находилось 1277 таких заключенных.