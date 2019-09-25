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РИА Новости

Процедура импичмента президента США

11:38 25.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкЗдание Конгресса в Вашингтоне
Здание Конгресса в Вашингтоне
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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Импичмент (impeachment) – особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о преступлениях высших должностных лиц.
Согласно Конституции США, конгресс имеет право отстранить президента страны до окончания его срока в связи с "госизменой, взяточничеством и другими тяжкими преступлениями и проступками ".
Конституция США предусматривает двухэтапный процесс процедуры импичмента.
Процесс импичмента начинается с того, что в палате представителей – нижней палате конгресса США – формулируются обвинения против президента. Затем ставится на голосование резолюция об импичменте, которая должна быть принята простым большинством голосов из 435 членов палаты представителей.
Если нижняя палата одобряет решение об импичменте президенту, то материалы направляются в сенат – верхнюю палату конгресса. Сенат проводит аналог судебного процесса под контролем председателя Верховного суда. Члены нижней палаты выступают в качестве прокуроров, а сенаторы выполняют роль присяжных заседателей. Для осуждения и смещения президента в сенате, состоящем из 100 членов, требуется две трети голосов. В противном случае президент остается у власти.
Согласно Конституции США по делам импичмента ограничивается отстранением от должности и лишением права занимать какую-либо должность. После отставки президент может быть привлечен к ответственности.
Ранее в истории США два президента подвергались процедуре импичмента.
В 1868 году процедуре импичмента был подвергнут 17-й президент США Эндрю Джонсон.
В 1998 году процедуре импичмента был подвергнут 42-й президент США Билл Клинтон.
При этом ни один из президентов не был осужден сенатом. Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой конгресса США.
В 1974 году импичмент грозил 37-му президенту США Ричарду Никсону в связи с Уотергейтским скандалом. Но Никсон подал в отставку сам, не дожидаясь окончания процедуры.
25 сентября 2019 года демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Основанием стала якобы попытка Трампа использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. С января 2019 года большинство в палате представителей имеют демократы, а в сенате – республиканцы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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