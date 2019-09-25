В конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа.

За 13 месяцев до дня голосования, намеченного на 3 ноября 2020 года, кампания по выборам президента, входит в новый и самый ожесточенный на сегодня этап.

Основанием для столь крайнего, но давно ожидавшегося шага стала якобы попытка Трампа использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

Президент считает эти обвинения очередной "охотой на ведьм", категорически отрицает, что просил о чем-то незаконном президента Украины Владимира Зеленского, и обещает в среду обнародовать запись своего разговора с ним. По мнению Трампа, вся история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын, как он утверждает, замешан в коррупции на Украине.

Беседа с последствиями

Телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся в июле. Президент утверждает, что позвонил, чтобы поздравить своего коллегу со вступлением в должность и "разговор был прекрасный".

Спустя два месяца сразу в нескольких американских СМИ появились тревожные публикации. Со ссылкой на источники утверждалось, что Трамп раскрыл в разговоре с неким иностранным лидером некие секреты, потом стало известно, что это был Зеленский, и, наконец, потом издания сообщили, что президент США пытался надавить на украинского лидера для начала расследования против сына Байдена. В противном случае Трамп, как утверждалось, грозил заморозить ежегодное выделение финансовой помощи Украине на обеспечение безопасности.

Примечательно, что во вторник президент США подтвердил, что выделение средств Украине будет задержано, но по другой причине: до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны. "Никакого обмена одного на другое не было", - добавил Трамп.

Вскоре после разговора лидеров о нем доложил начальству сотрудник американской разведки, которому стало известно о содержании разговора. Однако жалобе не дали ход и не предоставили ее содержание в конгресс.

Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси сообщила, что согласно закону после того, как от информатора поступает жалоба в офис генерального инспектора нацразведки, то у него есть 14 дней для расследования. После этого у директора нацразведки есть 7 дней для передачи информации комитетам по разведке в конгрессе США. По ее словам, процедура не была соблюдена по указанию администрации США.

Теперь этот добровольный осведомитель готов дать показания конгрессу, а Белый дом, по сообщению Politico, готов обнародовать его жалобу.

Пелоси: Трамп - предатель!

О начале процедуры импичмента официально объявила спикер палаты представителей Пелоси, как глава органа власти, ответственного за эту процедуру.

"Я объявляю сегодня, что палата представителей начинает официальное расследование (в рамках) импичмента", - заявила Пелоси, выступая со специальным обращением.

По ее словам, действия президента показывают, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".

Основанием для импичмента Пелоси считает разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов" и "злоупотребление полномочиями".

Пелоси также сообщила, что поручила начать расследование шести комитетам палаты.

При этом на днях глава комитета по разведке палаты представителей США демократ Адам Шифф, известный своей жесткой критикой Трампа, говорил, что не является сторонником импичмента, считая это "экстраординарной и единственной мерой".

В свою очередь Байден, который в настоящее время не занимает государственных должностей, заявил во вторник, что "если президент продолжит препятствовать правосудию, у конгресса не останется другого выбора, кроме как инициировать импичмент". Политик также выразил уверенность в том, что Трамп "нарушил конституцию США и свою присягу".

Характерно, что еще несколько месяцев назад Пелоси отказалась поддержать инициативу своих однопартийцев об импичменте Трампа. Тогда президента обвиняли в "сговоре с Россией" и препятствии расследованию, которое изучало "вмешательство России" в выборы в 2016 году. Весной этого года расследование было официально закончено – доказательств вины главы государства не было обнаружено. Спикер палаты представителей вынуждена была признать, что оснований для импичмента недостаточно и сочла такую инициативу несвоевременной. Но теперь, когда в причастности к преступлениям (или их укрывательстве) обвиняют уже Байдена, его однопартийцы решили прибегнуть к крайней мере в борьбе с Трампом. Ведь на кону стоит репутация их главного (по данным соцопросов) кандидата на выборах-2020.

Трамп: это преследование президента!

Реакция Трампа, который на этой неделе находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, была ожидаемой, хотя и не такой жесткой, какой она иногда бывает.

"Такой важный день в Организации Объединенных Наций, так много работы и так много успехов, а демократы намеренно разрушили и дискредитировали это шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм. Так плохо для нашей страны! Они даже расшифровку звонка не читали", - написал он.

"Преследование президента!", - добавил глава государства.

За несколько часов до этого президент сообщил, что полная версия разговора с Зеленским будет опубликована в среду с согласия Киева. Это обещание последовало уже после появления новостей о том, что демократы готовят импичмент. В первые дни скандала Трамп не обещал ничего раскрывать, а члены администрации называли публикацию приватного разговора глав государств "плохим прецедентом".

В МИД Украины уже заявили, что Трамп в разговоре с Зеленским ни к чему его не принуждал. Кроме того, в Киеве ясно дали понять, что не собираются втягиваться в политическую борьбу в США.

Байдены и Украина

Сын Байдена Хантер в 2014 году присоединился в качестве члена совета директоров к одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине Burisma. Это вызвало очередную волну вопросов, поскольку в это же время Джо Байден играл одну из ключевых ролей в администрации по политике США в отношении Украины. Тогда, однако, Хантер заявил руководству Burisma и другим членам совета директоров, что он никак не будет вовлечен в деятельность, связанную с властями США или же его отцом. В компании Хантер проработал до апреля 2019 года.

В 2016 году в бытность вице-президентом США Байден-старший требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Виктор Шокина, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позднее Байден не без гордости рассказывал, как в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко требовал уволить Шокина, угрожая в противном случае блокировать финансовую помощь Украине в размере одного миллиарда долларов. В итоге генпрокурор был снят с должности.

При этом позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.

Признания Байдена до поры до времени не привлекали большого внимания общественности, пока про них не вспомнил Трамп, заявив, что сын бывшего вице-президента США получал "миллионы долларов от Украины и миллиарды от Китая".

Процедура импичмента

В рамках процедуры импичмента демократы в палате получат право в обязательном порядке вызывать свидетелей и требовать различные документы, которые они посчитают необходимыми. Перечень тех, с кем законодатели хотели бы поговорить, и того, что они хотели бы изучить, представляется весьма внушительным, учитывая, что против Трампа уже ведется нескольких расследований в конгрессе.

Ранее администрация Трампа неоднократно игнорировала такие запросы и переводила споры с демократами в суды, где процесс еще больше затягивался. Кроме того, у администрации есть возможность обратиться в Верховный суд, где большинство судей были назначены по представлению президентов-республиканцев.

Согласно положению конституции США, процедура импичмента предполагает расследование палатой представителей. Результаты в виде конкретных обвинений должны быть утверждены простым большинством голосов членов палаты и переданы в сенат, который выполняет функцию суда. В сенате обвинения должны быть утверждены двумя третями голосов. Только после этого президент будет отстранен от должности.