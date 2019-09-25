ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото

Единый день голосования в регионах России

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.

Муниципальные выборы состоялись в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября.

"Признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи с тем, что указанной комиссией не были приняты достаточные меры реагирования, направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах", - говорится в проекте постановления.

Отмечаются также, что были "недостатки в работе по формированию избирательных комиссий муниципальных образований".

Как указано в проекте, Санкт-Петербургской избирательной комиссии поручено провести всесторонний анализ работы избирательных комиссий, действующих в городе, по подготовке и проведению муниципальных выборов. По итогам анализа избиркому также предлагается рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения избирательного законодательства вплоть до расформирования отдельных комиссий.

"Информацию о результатах указанного анализа и принятых мерах представить в ЦИК РФ в срок до 25 октября 2019 года", - говорится в документе.