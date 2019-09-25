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РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной

11:34 25.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.
Муниципальные выборы состоялись в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
24 сентября, 13:18Единый день голосования
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"Признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи с тем, что указанной комиссией не были приняты достаточные меры реагирования, направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах", - говорится в проекте постановления.
Отмечаются также, что были "недостатки в работе по формированию избирательных комиссий муниципальных образований".
Работа информационного центра ЦИК РФ
18 сентября, 13:39РИА Новости
ЦИК направил в Петербург группу для проверки данных о нарушениях на выборах
Как указано в проекте, Санкт-Петербургской избирательной комиссии поручено провести всесторонний анализ работы избирательных комиссий, действующих в городе, по подготовке и проведению муниципальных выборов. По итогам анализа избиркому также предлагается рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения избирательного законодательства вплоть до расформирования отдельных комиссий.
"Информацию о результатах указанного анализа и принятых мерах представить в ЦИК РФ в срок до 25 октября 2019 года", - говорится в документе.
Как следует из проекта постановления, губернатору Петербурга Александру Беглову будет предложено принять меры по выстраиванию эффективного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.
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Единый день голосованияЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
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