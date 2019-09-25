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РИА Новости

Эксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости

11:33 25.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждение о соблюдении скоростного режима на Новолужнецком проезде
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Новолужнецком проезде
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Новолужнецком проезде. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Предложенное МВД понижение допустимого порога превышения скорости на дорогах приведет лишь к увеличению числа штрафов для водителей, а не реальному снижению аварийности, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин заявил в эфире "Авторадио", что МВД выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час. Поправки, рассказал генерал, могут внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит правительство.
"Мы всегда выступали против введения подобного закона. Это приведет лишь к увеличению числа штрафов для водителей, а не к реальному снижению аварийности. Никакого другого смысла, кроме дополнительного сбора денег, в этом я не вижу. Бороться нужно в первую очередь с лихачами, причем законодательно", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что лихачей, которые значительно превышают скорость, не останавливают штрафы. Эффективной мерой борьбы с такими нарушителями, считает эксперт, стал бы административный арест на 15 суток.
" У нас большинство граждан уважительно относится к другим участникам дорожного движения и ездит по правилам. Опасны не те, кто незначительно превышает скорость, а те, кто носится, как угорелый. Предлагаем подвергать нарушителей, допускающих неоднократное превышение разрешенной скорости больше чем на 60 км в час и более, административному аресту на срок до 15 суток. Штраф для таких водителей – слишком мягкая мера", - заключил Цветков.
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ГосавтоинспекцияАнтон ЦветковВладимир КузинМВД РФМоскваРоссияОбщество
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