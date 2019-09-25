Эксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости

"Мы всегда выступали против введения подобного закона. Это приведет лишь к увеличению числа штрафов для водителей, а не к реальному снижению аварийности. Никакого другого смысла, кроме дополнительного сбора денег, в этом я не вижу. Бороться нужно в первую очередь с лихачами, причем законодательно", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что лихачей, которые значительно превышают скорость, не останавливают штрафы. Эффективной мерой борьбы с такими нарушителями, считает эксперт, стал бы административный арест на 15 суток.

" У нас большинство граждан уважительно относится к другим участникам дорожного движения и ездит по правилам. Опасны не те, кто незначительно превышает скорость, а те, кто носится, как угорелый. Предлагаем подвергать нарушителей, допускающих неоднократное превышение разрешенной скорости больше чем на 60 км в час и более, административному аресту на срок до 15 суток. Штраф для таких водителей – слишком мягкая мера", - заключил Цветков.