Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T11:20Z
https://ria.ru/20190925/1559099059.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155860/79/1558607917_102:0:1873:996_1036x0_80_0_0_f18ab317f757fa82e4bf5018095af0d7.png
РИА Новости

Мосгорсуд признал законным повторный обыск у блогера Жукова

11:20 25.09.2019
532
© Блог ЖуковаСнимок экрана видео блога Егора Жукова
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
© Блог Жукова
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным повторный обыск в квартире блогера Егора Жукова, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде.
Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких роликов на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.
Блогер Владислав Синица в суде во время оглашения приговора
3 сентября, 11:38Радио Sputnik
Блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам за экстремистский твит
Повторный обыск по месту его проживания проводился 31 августа, когда Егор Жуков был в СИЗО, а дома находились его бабушка и младший брат.
"Суд отклонил апелляционную жалобу на обыск", - сказали в суде.
Позднее в среду Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ему домашнего ареста до 27 декабря.
В середине сентября Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
4300034
Обсудить 1
Московский городской судМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Посетитель в аптеке
Совфед разберется, почему из аптек исчезают жизненно важные лекарства
РИА
Новости
Девушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького
Синоптики рассказали, когда ожидать потепление в Москве
Херсон
В Киеве заподозрили капитана судна Mriya в незаконном пересечении границы
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Госдуме прокомментировали начало процедуры импичмента Трампа
Лента
новостей
Еж
Полиция выяснит, кто убивает ежей в лесопарковой зоне в Уфе
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперт рассказал, кто оказался крайним в истории с импичментом Трампа
Деми Мур и Эштон Катчер на благотворительном аукционе в Москве
Эштон Кутчер отказался комментировать откровенные мемуары Деми Мур
Зеленский ответил на вопрос, давил ли на него Трамп
Зеленский прокомментировал публикации о давлении со стороны Трампа
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин видит свою миссию в совершенствовании госуправления в России
Участники акции протеста в Гонконге.
Китай призвал США не вмешиваться в дела Гонконга
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд отменил продление ареста бизнесмену Худояну
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Машина скорой помощи
Источник: в Челябинской области военнослужащий совершил самоубийство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
Лента новостейМолния