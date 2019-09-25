Мосгорсуд признал законным повторный обыск у блогера Жукова

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным повторный обыск в квартире блогера Егора Жукова, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде.
Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких роликов на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.
Повторный обыск по месту его проживания проводился 31 августа, когда Егор Жуков был в СИЗО, а дома находились его бабушка и младший брат.
"Суд отклонил апелляционную жалобу на обыск", - сказали в суде.
Позднее в среду Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ему домашнего ареста до 27 декабря.
В середине сентября Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".