Мосгорсуд признал законным повторный обыск у блогера Жукова

Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких роликов на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.