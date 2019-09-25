Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T11:16Z
https://ria.ru/20190925/1559098800.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151906/93/1519069389_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_8903878fe9a6914d1e0b9acd6d3ce10c.jpg
РИА Новости

Совфед разберется, почему из аптек исчезают жизненно важные лекарства

11:16 25.09.2019
239
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель в аптеке
Посетитель в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Посетитель в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации разберётся, почему из аптек периодически пропадают жизненно важные препараты, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Одна из чувствительных сфер, которая особенно волнует наших граждан, это лекарственное обеспечение. Каждый год в регионах возникают сложности. С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Особенно остро эта проблема стоит для жителей небольших городов и сёл", - заявила она, открывая осеннюю сессию палаты.
Лекарства
22 сентября, 12:45РИА Новости
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства
По словам Матвиенко, сенаторы разберутся, в чем причина такой ситуации - в планировании закупок, в недобросовестной конкуренции, в логистике, в финансировании либо в недостаточном нормативно-правовом регулировании.
1321101
Обсудить 2
Здоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
Мосгорсуд признал законным повторный обыск у блогера Жукова
РИА
Новости
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Российские политики не работают на долгосрочную перспективу, заявил Кудрин
Автомобиль скорой помощи
Минздрав не нашел нарушений в начислении зарплаты врачам скорой на Урале
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
В СФ намерены до конца года выработать меры по борьбе с домашним насилием
Лента
новостей
Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик
Против первого замглавы Екатеринбурга завели дело, сообщил источник
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Госдуме прокомментировали начало процедуры импичмента Трампа
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Генпрокуратура уличила Рослесхоз в бездействии во время масштабных пожаров
Уборка озимой пшеницы на поле
Россия планирует увеличить поставки зерна в Венесуэлу в 2,4 раза
Еж
Полиция выяснит, кто убивает ежей в лесопарковой зоне в Уфе
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Первый борт с экипажем аварийной плавбазы вылетел во Владивосток
Девушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького
Синоптики рассказали, когда ожидать потепление в Москве
Участники акции протеста в Гонконге.
Китай призвал США не вмешиваться в дела Гонконга
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Ущерб аграриев от ЧС в регионах может составить 11 миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
Лента новостейМолния