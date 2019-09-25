Совфед разберется, почему из аптек исчезают жизненно важные лекарства

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации разберётся, почему из аптек периодически пропадают жизненно важные препараты, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Одна из чувствительных сфер, которая особенно волнует наших граждан, это лекарственное обеспечение. Каждый год в регионах возникают сложности. С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Особенно остро эта проблема стоит для жителей небольших городов и сёл", - заявила она, открывая осеннюю сессию палаты.
По словам Матвиенко, сенаторы разберутся, в чем причина такой ситуации - в планировании закупок, в недобросовестной конкуренции, в логистике, в финансировании либо в недостаточном нормативно-правовом регулировании.