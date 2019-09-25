Совфед разберется, почему из аптек исчезают жизненно важные лекарства

"Одна из чувствительных сфер, которая особенно волнует наших граждан, это лекарственное обеспечение. Каждый год в регионах возникают сложности. С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Особенно остро эта проблема стоит для жителей небольших городов и сёл", - заявила она, открывая осеннюю сессию палаты.