В СФ намерены до конца года выработать меры по борьбе с домашним насилием

"Ещё один приоритетный вопрос на эту сессию касается противодействия домашнему насилию. Этот вопрос уже давно перезрел, нам нужно оперативно разобраться в масштабах проблемы и выработать эффективные и адекватные меры. При этом важно соблюсти баланс между неприкосновенностью личной жизни и привлечением к ответственности тех, кто терроризирует своих домочадцев, ставит их жизнь и здоровье под угрозу", - заявила она, открывая осеннюю сессию Совфеда.