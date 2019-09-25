В СФ намерены до конца года выработать меры по борьбе с домашним насилием

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации выработает до конца года "эффективные и адекватные" меры по противодействию домашнему насилию, а также оперативно разберётся в масштабах проблемы, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Ещё один приоритетный вопрос на эту сессию касается противодействия домашнему насилию. Этот вопрос уже давно перезрел, нам нужно оперативно разобраться в масштабах проблемы и выработать эффективные и адекватные меры. При этом важно соблюсти баланс между неприкосновенностью личной жизни и привлечением к ответственности тех, кто терроризирует своих домочадцев, ставит их жизнь и здоровье под угрозу", - заявила она, открывая осеннюю сессию Совфеда.
Она отметила, что рабочая группа верхней палаты уже подготовила предварительные предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.
"Предлагаю продолжить обсуждение этой чувствительной темы в рамках парламентских слушаний с участием экспертов, представителей общественных организаций и правоохранительных органов", - добавила Матвиенко.