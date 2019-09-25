Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T11:08Z
https://ria.ru/20190925/1559098379.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/73/1552147326_0:87:2561:1527_1036x0_80_0_0_8d1ef83a5f4b431bce54a0185d44b58e.jpg
РИА Новости

В СФ намерены до конца года выработать меры по борьбе с домашним насилием

11:08 25.09.2019
111
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации выработает до конца года "эффективные и адекватные" меры по противодействию домашнему насилию, а также оперативно разберётся в масштабах проблемы, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Ещё один приоритетный вопрос на эту сессию касается противодействия домашнему насилию. Этот вопрос уже давно перезрел, нам нужно оперативно разобраться в масштабах проблемы и выработать эффективные и адекватные меры. При этом важно соблюсти баланс между неприкосновенностью личной жизни и привлечением к ответственности тех, кто терроризирует своих домочадцев, ставит их жизнь и здоровье под угрозу", - заявила она, открывая осеннюю сессию Совфеда.
2 августа, 12:28РИА Новости
Опрос: большинство россиян считают невозможным оправдать домашнее насилие
Она отметила, что рабочая группа верхней палаты уже подготовила предварительные предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.
"Предлагаю продолжить обсуждение этой чувствительной темы в рамках парламентских слушаний с участием экспертов, представителей общественных организаций и правоохранительных органов", - добавила Матвиенко.
300002
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
Рекомендуем
Посетитель в аптеке
Совфед разберется, почему из аптек исчезают жизненно важные лекарства
РИА
Новости
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Российские политики не работают на долгосрочную перспективу, заявил Кудрин
Зинаида Драгункина на заседании в Кремле Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей
Экс-сенатора Зинаиду Драгункину назначили советником мэра Москвы
Боец народной милиции ДНР
На западе Донецка произошел пожар из-за обстрела силовиков, заявили в ДНР
Лента
новостей
Девушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького
Синоптики рассказали, когда ожидать потепление в Москве
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
В СФ заявили о поддержке ГД в стремлении принимать законы прямого действия
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперт рассказал, кто оказался крайним в истории с импичментом Трампа
Участники акции протеста в Гонконге.
Китай призвал США не вмешиваться в дела Гонконга
Еж
Полиция выяснит, кто убивает ежей в лесопарковой зоне в Уфе
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме отреагировали на слова украинского экс-министра о "плохой России"
Григорий Карасин
МИД надеется сохранить диалог с Грузией после ухода Карасина в Совфед
Машина скорой помощи
Источник: в Челябинской области военнослужащий совершил самоубийство
Алкогольный отдел в супермаркете
Совфед одобрил закон об увеличении акцизов на вино
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
Лента новостейМолния