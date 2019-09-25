Экс-сенатора Зинаиду Драгункину назначили советником мэра Москвы

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Зинаида Драгункина назначена советником мэра столицы, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду.
Драгункина, представлявшая ранее в Совете Федерации Мосгордуму, сложила с себя полномочия, поскольку не участвовала в выборах в столичный парламент.
В своем прощальном выступлении Драгункина поблагодарила коллег за успешную совместную работу, признавшись, что уходит "с тяжелым сердцем".
В ответ Матвиенко подчеркнула высокий профессионализм и личные качества Драгункиной.
"Хочу сообщить, что Зинаида Дмитриевна назначена советником мэра Москвы. Кроме того, она продолжит работу в совете при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей",- добавила спикер.