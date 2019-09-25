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РИА Новости

Экс-сенатора Зинаиду Драгункину назначили советником мэра Москвы

11:04 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗинаида Драгункина на заседании в Кремле Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей
Зинаида Драгункина на заседании в Кремле Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Зинаида Драгункина назначена советником мэра столицы, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду.
Драгункина, представлявшая ранее в Совете Федерации Мосгордуму, сложила с себя полномочия, поскольку не участвовала в выборах в столичный парламент.
В своем прощальном выступлении Драгункина поблагодарила коллег за успешную совместную работу, признавшись, что уходит "с тяжелым сердцем".
В ответ Матвиенко подчеркнула высокий профессионализм и личные качества Драгункиной.
"Хочу сообщить, что Зинаида Дмитриевна назначена советником мэра Москвы. Кроме того, она продолжит работу в совете при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей",- добавила спикер.
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