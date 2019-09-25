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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Сенатором Совета Федерации от КЧР переизбран Ахмат Салпагаров

10:59 25.09.2019 (обновлено: 11:02 25.09.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРСенатор Совета Федерации от законодательного органа КЧР Ахмат Салпагаров
Сенатор Совета Федерации от законодательного органа КЧР Ахмат Салпагаров
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 25 сен – РИА Новости. Парламент Карачаево-Черкесии переизбрал сенатором Совета Федерации от законодательного органа КЧР Ахмата Салпагарова, сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.
Он отметил, что Салпагаров достойно трудился сначала в парламенте республики, затем в Совете Федерации, "проявил себя как человек, душой болеющий за развитие региона".
"Благодаря его эффективной работе существенно увеличено количество федеральных программ, в которых сегодня участвует республика", - написал глава КЧР и выразил уверенность в эффективной дальнейшей работе Салпагарова.
Глава КЧР также сообщил, что на очередной сессии парламента КЧР были избраны первый заместитель председателя и два заместителя - на общественных началах.
Темрезов подчеркнул, что во вторник был сформирован персональный состав 10 парламентских комитетов – по числу нацпроектов, в которых сегодня участвует республика. По словам главы, "для эффективной реализации приоритетных задач и поручений Президента страны, направленных на повышение качества жизни людей".
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Карачаево-Черкесская республикаРашид Темрезов
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