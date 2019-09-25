Российские политики не работают на долгосрочную перспективу, заявил Кудрин

"У политических лиц почти нет стимула работать на стратегические задачи, поэтому часто ориентируются на эффект, который даст меры в электоральном цикле, но не заглядывают на 10 и больше лет вперед. Поэтому мы попадаем, я бы уже назвал ее, в "ловушку быстрых достижений", когда нужно что-то показать",- сказал он в ходе конференции ИНТОСАИ.