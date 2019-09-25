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РИА Новости

Российские политики не работают на долгосрочную перспективу, заявил Кудрин

10:59 25.09.2019 (обновлено: 11:00 25.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские политики не привыкли работать на долгосрочную перспективу, ориентируясь на достижения в текущем электоральном цикле, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"У политических лиц почти нет стимула работать на стратегические задачи, поэтому часто ориентируются на эффект, который даст меры в электоральном цикле, но не заглядывают на 10 и больше лет вперед. Поэтому мы попадаем, я бы уже назвал ее, в "ловушку быстрых достижений", когда нужно что-то показать",- сказал он в ходе конференции ИНТОСАИ.
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Кудрин также отметил, что текущая модель государственного управления в России отстает от тех вызовов, которые стоят перед страной. Например, чиновники привыкли работать не системно, а по поручениям вышестоящей власти.
"Бюрократия слишком неповоротлива, функциональные колодцы, низкое качество кадров. Зачастую у нас, мы называем это "работа по поручениям". Будь то президента, парламента, а не система, которая бы генерировала, фокусировала постоянно на тех реальных мерах, которые приводят к выполнению задач",- пояснил он.
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Международный конгресс организации аудиторов ИНТОСАИ стартовал в Москве 23 сентября. ИНТОСАИ - это международная организация высших органов аудита, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входят 194 страны. Высший орган – Конгресс, который проводится раз в три года в разных странах.
Московский конгресс посвящен двум актуальным темам: "Информационные технологии в развитии государственного управления" и "Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей".
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Алексей КудринРоссияПолитика
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