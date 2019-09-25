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РИА Новости

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

10:24 25.09.2019 (обновлено: 11:20 25.09.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
Регламент требует переизбрания председателя верхней палаты парламента в случае проведения выборов губернатора в его регионе.
Матвиенко представляет Санкт-Петербург, поэтому после недавней победы Александра Беглова на выборах губернатора Северной столицы ей пришлось вновь пройти через процедуру делегирования в Совфед.
Ее кандидатуру выдвинули все вице-спикеры и председатели комитетов.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Валентина Матвиенко окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС, курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР.
Занималась комсомольской работой на разных уровнях, с 1991 года состояла на дипломатической службе. В 1998-2003 годах Матвиенко была заместителем председателя правительства, курировала социальную сферу. После заняла пост полпреда президента, а с 2003-го — губернатора Санкт-Петербурга.
Делегирована в Совет Федерации летом 2011 года, а уже в сентябре возглавила верхнюю палату парламента. Стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокую должность. Переизбрана в 2014-м.
Матвиенко — председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и постоянный член Совета безопасности Российской Федерации.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
25 июля, 13:50РИА Новости
Матвиенко мечтает опять сесть за руль после ухода из Совфеда
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Обсудить 62
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
Популярные комментарии
самая ненужная должность да и организация в России. Вот кого надо сократить в первую очередь это СФ.
25 сентября, 11:05
Руслан Бушуев
6220123
Представляете, втаком возрасте какая высокая производительность труда, скорость мышления и т.д, вот с такой скоростью мы всей страной шагаем ,,вперёд,,
25 сентября, 11:10
Александр Шапочкин
19171103
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