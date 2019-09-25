Ответ на послание Путина странам НАТО зависит от США, считают в Совфеде

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ответ на предложение президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности будет зависеть исключительно от позиции Вашингтона, другие страны в этом вопросе не имеют права голоса, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на источники.

"Думаю, ответ будет зависеть только от американцев. Если США пойдут на это, то европейцы будут только за, ведь американские ракеты угрожают их безопасности в случае возможного ответа России", - заявил Джабаров.

По его словам, реакцию Вашингтона на это обращение российского лидера спрогнозировать невозможно.

"Не исключена любая позиция", - сказал сенатор.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".