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РИА Новости

Ответ на послание Путина странам НАТО зависит от США, считают в Совфеде

10:19 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ответ на предложение президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности будет зависеть исключительно от позиции Вашингтона, другие страны в этом вопросе не имеют права голоса, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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"Думаю, ответ будет зависеть только от американцев. Если США пойдут на это, то европейцы будут только за, ведь американские ракеты угрожают их безопасности в случае возможного ответа России", - заявил Джабаров.
По его словам, реакцию Вашингтона на это обращение российского лидера спрогнозировать невозможно.
"Не исключена любая позиция", - сказал сенатор.
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Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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