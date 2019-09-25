Ответ на послание Путина странам НАТО зависит от США, считают в Совфеде

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ответ на предложение президента РФ Владимира Путина ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности будет зависеть исключительно от позиции Вашингтона, другие страны в этом вопросе не имеют права голоса, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Думаю, ответ будет зависеть только от американцев. Если США пойдут на это, то европейцы будут только за, ведь американские ракеты угрожают их безопасности в случае возможного ответа России", - заявил Джабаров.
По его словам, реакцию Вашингтона на это обращение российского лидера спрогнозировать невозможно.
"Не исключена любая позиция", - сказал сенатор.
5 августа, 08:00РИА НовостиКонец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
Ранее министерство обороны РФ заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.