В Госдуме отреагировали на слова украинского экс-министра о "плохой России"

"От сотрудничества с Россией "пахнет" живыми деньгами, но вроде как с соседом дружбу обещали порвать навеки. Эдакая формула из разряда "и хочется, и колется", — отметил Бальбек.

По его словам, подобные предложения высказываются, чтобы оценить реакцию власти и населения, вызовут ли он сильное возмущение. В этом случае Киев может продолжить развитие диалога с Москвой, мотивируя тем, что "народ так хочет", добавил депутат.