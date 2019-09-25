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РИА Новости

В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине

10:12 25.09.2019 (обновлено: 11:30 25.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВ операционной
В операционной
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В сеульской клинике врачи перепутали медкарты пациенток и сделали аборт женщине, находящейся на шестой неделе беременности, сообщает The Korean Herald.
Как пишет издание, пациентка пришла в клинику на плановый осмотр. Врач не уточнил ее данные и решил, что она пришла на аборт. Медсестра вколола ей анестезию и провела процедуру. Как отмечает издание, они перепутали ее с другой пациенткой.
На следующий день женщина вернулась в больницу из-за кровотечения. Там она узнала, что ее беременность прервали. Женщина обратилась в полицию.
На врача и медсестру завели дело о халатности, вскоре его передадут в прокуратуру.
В апреле Конституционный суд Южной Кореи признал запрет на аборты противоречащим основному закону страны. Законодатели должны пересмотреть действующие правила и разрешить их до 31 декабря 2020 года.
Сейчас женщина может прервать беременность только в случае изнасилования, инцеста, а также при угрозе жизни матери или наследственных заболеваниях.
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