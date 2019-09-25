Названы регионы с самыми большими пенсиями

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Самые большие пенсии в размере 24,3 тысячи рублей получают жители Чукотского автономного округа, пишут Самые большие пенсии в размере 24,3 тысячи рублей получают жители Чукотского автономного округа, пишут "Известия" со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.

Следом идут Магаданская область (21,6 тысячи), Камчатский край (21,2 тысячи), Мурманская область (19 тысяч) и Якутия (18,9 тысячи). Высокие размеры выплат в этих регионах объясняются повышенными коэффициентами для северных субъектов.

Меньше всего пенсия в Дагестане (10,9 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (11 тысяч), Карачаево-Черкесии (11,9 тысячи), Калмыкии (12 тысяч) и Ингушетии (12,1 тысячи).

В среднем по стране пенсионеры получают 14,2 тысячи рублей в месяц. За год этот показатель увеличился на шесть процентов.

В минувшую субботу стало известно, что правительство одобрило законопроект о выделении регионам субсидий на социальные доплаты неработающим пенсионерам.

Также с 1 августа ПФР автоматически пересчитал выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров. Корректировку провели индивидуально, в зависимости от количества пенсионных баллов с зарплаты и даты оформления пенсии.