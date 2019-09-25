Российских старшеклассников обучат нейротехнологиям и основам создания БПЛА

"Урок НТИ" не только помогает школьнику получить представление о реальной инженерии и увлечься ею. В этом году в его рамках ребятам будут доступны задачи по нейротехнологиям, беспилотному транспорту, аэрокосмическим системам и многим другим направлениям. Этот урок точечно выявляет самых замотивированных учителей, которые хотят говорить с детьми на одном языке, решать задачи будущего, а не прошлого", – приводятся в сообщении слова президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.