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РИА Новости

Российских старшеклассников обучат нейротехнологиям и основам создания БПЛА

09:04 25.09.2019 (обновлено: 09:17 25.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоследний звонок в регионах России
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российских старшеклассников обучат нейротехнологиям, основам создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и беспилотных автомобилей, азам построения "умного" города и "интернета вещей", лекции пройдут в рамках "Урока Национальной технологической инициативы", сообщили РИА Новости в пресс-службе организатора проекта - "Российской венчурной компании" (РВК).
Учителя технических и естественно-научных предметов могут оставить заявку, получить готовые задания и рассказать школьникам о новейших технологиях будущего. Материалы рассчитаны на учеников 7-11 классов. Каждый урок состоит из нескольких блоков-планов проведения занятия: видеоролики о перспективных технологических направлениях, набор нестандартных, практических задач. Для проведения такого урока не требуется специального оборудования.
"Урок НТИ" не только помогает школьнику получить представление о реальной инженерии и увлечься ею. В этом году в его рамках ребятам будут доступны задачи по нейротехнологиям, беспилотному транспорту, аэрокосмическим системам и многим другим направлениям. Этот урок точечно выявляет самых замотивированных учителей, которые хотят говорить с детьми на одном языке, решать задачи будущего, а не прошлого", – приводятся в сообщении слова президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.
На уроках школьникам расскажут о БПЛА, big data и машинном обучении, водных робототехнических системах, биологических и энергетических системах, нанотехнологиях и передовых производственных технологиях. Курс включает в себя также уроки по таким направлениям, как разработка виртуальной реальности, системы связи и дистанционного зондирования Земли, нейротехнологии, технологии беспроводной связи, "умный" город, аэрокосмические системы, дополненная реальность, когнитивные технологии и автономные транспортные системы.
Ученики в классе во время занятия
29 августа, 15:41Социальный навигатор
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Всероссийская акция "Урок НТИ" проводится второй год подряд. В прошлом учебном году к ней присоединились более 200 тысяч учителей в 412 городах России.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссийская венчурная компанияРоссияОбщество
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