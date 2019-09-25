Шансов для объявления импичмента Трампу нет, считают в Совфеде

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Противостояние демократов и республиканцев в США будет жестким, но шансов для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу нет, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Сам Трамп отрицает эти обвинения.

"Полагаю, шансов на импичмент нет по двум причинам. Трудно обосновать повод для него, даже если выяснится, что Дональд Трамп просил украинского президента Владимира Зеленского расследовать деятельность сына Джо Байдена. Ведь для всех очевидно, что деятельность Байдена-младшего дурно пахнет", - сказал Морозов РИА Новости в среду.

Кроме того, импичмент Трампу - это тяжелейший удар по республиканцам на многие годы вперёд, полагает он.

"Трамп избрал тактику жёсткого поведения в отношении своих политических оппонентов. Любые уступки с его стороны будут всеми восприняты как слабость. Думаю, он её не проявит", - отметил Морозов.

Глава США будет искать шансы на победу в жёстком проведении собственного внутри- и внешнеполитического курса при всех изъянах последнего, заключил парламентарий.

Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что американский лидер во время разговора с Зеленским якобы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп при этом разговоре, предположительно, неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.