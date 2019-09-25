МИД надеется сохранить диалог с Грузией после ухода Карасина в Совфед

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вопрос сохранения формата переговоров со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе после ухода Григория Карасина из российского МИД в Совет Федерации прорабатывается, Москва надеется, что этот канал диалога с Тбилиси сохранится, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Президент России Владимир Путин в начале сентября освободил Карасина от должности статс-секретаря – замглавы МИД РФ. Вместо него статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России назначен Евгений Иванов, а замминистра, курирующим отношения со странами СНГ – Андрей Руденко. Карасин после перехода из МИД в Совет Федерации назначен сенатором от Сахалина.
"Сейчас пока этот вопрос решается, я надеюсь, что этот канал диалога в той или иной форме останется", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, будет ли сохранен канал диалога с Абашидзе после ухода Карасина и планирует ли сам Руденко продолжить переговоры.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.