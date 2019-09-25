Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T08:28Z
https://ria.ru/20190925/1559092526.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150652/72/1506527242_0:127:3038:1836_1036x0_80_0_0_ce076dd65e902fa801773543d1cd1b8a.jpg
РИА Новости

МИД надеется сохранить диалог с Грузией после ухода Карасина в Совфед

08:28 25.09.2019
745
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вопрос сохранения формата переговоров со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе после ухода Григория Карасина из российского МИД в Совет Федерации прорабатывается, Москва надеется, что этот канал диалога с Тбилиси сохранится, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Президент России Владимир Путин в начале сентября освободил Карасина от должности статс-секретаря – замглавы МИД РФ. Вместо него статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России назначен Евгений Иванов, а замминистра, курирующим отношения со странами СНГ – Андрей Руденко. Карасин после перехода из МИД в Совет Федерации назначен сенатором от Сахалина.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
26 августа, 17:42РИА Новости
Карасина наградили орденом "За заслуги перед отечеством" III степени
"Сейчас пока этот вопрос решается, я надеюсь, что этот канал диалога в той или иной форме останется", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, будет ли сохранен канал диалога с Абашидзе после ухода Карасина и планирует ли сам Руденко продолжить переговоры.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Зураб Абашидзе. Архив
30 июля, 16:04РИА Новости
Абашидзе выступил за сохранение российско-грузинских переговоров в Праге
410001
Обсудить 0
Зураб АбашидзеМИД РФСовет Федерации РФГригорий КарасинРоссияГрузияПолитика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
РИА
Новости
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на 74 сессии Генассамблеи ООН
Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путин отправится с визитом в Саудовскую Аравию в середине октября
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
Офис ОАО Газпром
Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович оценил трехсторонние переговоры по газу
Виды острова Итуруп
Спасение плавбазы "Петр Житников" может обойтись в 30 миллионов рублей
Руководитель Антитеррористического Центра государств - участников СНГ Андрей Новиков
Сбор глав антитеррористических подразделений СНГ стартовал в Армении
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: отказ США в визах участникам Генассамблеи подрывает принципы ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Встреча глав МИД России и Катара вызвала ажиотаж среди журналистов эмирата
Председатель партии Альянс патриотов Давид Тархан-Моурави
"Альянс патриотов Грузии" выступил за восстановления авиасообщения с РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
Лента новостейМолния