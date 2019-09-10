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РИА Новости

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД

17:00 10.09.2019 (обновлено: 18:20 10.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел, которую он занимал с 2005 года.
Вместо Карасина на пост назначен Евгений Иванов. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Иванов до этого работал замглавы МИД.
В обязанности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел входит взаимодействие с государственными органами.
В июле Карасин не исключил, что перейдет на работу в Совет Федерации. Такое заявление он сделал после того, как в СМИ появились публикации о том, что он может стать сенатором от Сахалина. Дипломат отметил, что это будет зависеть, в том числе, от результатов выборов.
В МИД Карасин курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, также отвечал за взаимодействие с палатами Федерального собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.
В конце августа Владимир Путин своим указом наградил Карасина орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Ранее он был награжден Орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Александра Невского, а также рядом других наград.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
26 августа, 17:42РИА Новости
Карасина наградили орденом "За заслуги перед отечеством" III степени
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МИД РФГригорий КарасинВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Печально, но видимо возраст дает о себе знать, 70 лет
10 сентября, 17:07
Александр Бородин
2753204
Лаконичность информации порождает слухи. Два года скрывалась информация о шпионе из Кремля. Источник «Коммерсанта» в российском МИД назвал первичную информацию бредом и паранойей. С развитием интернета скрывать подлинную информацию становится, как говориться, себе дороже.
10 сентября, 20:22
Николай Гайдуков
2940101
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