Премьер-министр Японии назвал преступлением атаки на саудовские НПЗ

ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, назвал преступлением атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
"Мы разделяем опасения относительно ситуации на Ближнем Востоке. Атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, делающие заложником порядок в мировой экономике, являются наглым преступлением. Я считаю ценным высказывание духовного лидера Ирана Хаменеи во время нашей с ним встречи, когда он мне сказал, что обязательство "не иметь, не создавать, не использовать" ядерное оружие декларировано как фетва. Я призываю Иран действовать мудро", - сказал Абэ.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.