Премьер-министр Японии назвал преступлением атаки на саудовские НПЗ

"Мы разделяем опасения относительно ситуации на Ближнем Востоке. Атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, делающие заложником порядок в мировой экономике, являются наглым преступлением. Я считаю ценным высказывание духовного лидера Ирана Хаменеи во время нашей с ним встречи, когда он мне сказал, что обязательство "не иметь, не создавать, не использовать" ядерное оружие декларировано как фетва. Я призываю Иран действовать мудро", - сказал Абэ.