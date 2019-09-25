Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН

ТОКИО, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совбеза ООН.

"Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас", — сказал он.

Кроме того, Абэ обратил внимание присутствующих на вклад, который его страна вносит в дело борьбы с преступностью, образования, повышения социальной роли женщин.

В частности, в течение трех лет Япония поможет получить качественное образование девяти миллионам детей и молодежи из Азии и Африки.

В более долгосрочной перспективе Токио добивается расширения состава постоянных членов Совета безопасности ООН, вместе с Германией, Индией и другими странами рассчитывая войти в состав СБ на постоянной основе.

Совбез состоит из пяти постоянных членов, у которых есть "право вето": Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — и десяти непостоянных.

Дискуссии о реформе Совбеза ООН идут с начала 90-х годов. О необходимости изменений не раз заявляли мировые лидеры. Так, например, в начале сентября Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе Восточного экономического форума заявили, что Совбез должен стать более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности.