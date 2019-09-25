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РИА Новости

Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН

05:38 25.09.2019 (обновлено: 11:45 25.09.2019)
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© REUTERS / Eduardo MunozПремьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на 74 сессии Генассамблеи ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на 74 сессии Генассамблеи ООН
© REUTERS / Eduardo Munoz
ТОКИО, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совбеза ООН.
"Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас", — сказал он.
Кроме того, Абэ обратил внимание присутствующих на вклад, который его страна вносит в дело борьбы с преступностью, образования, повышения социальной роли женщин.
В частности, в течение трех лет Япония поможет получить качественное образование девяти миллионам детей и молодежи из Азии и Африки.
В более долгосрочной перспективе Токио добивается расширения состава постоянных членов Совета безопасности ООН, вместе с Германией, Индией и другими странами рассчитывая войти в состав СБ на постоянной основе.
Голосование по ситуации в Керченском проливе в Совбезе ООН. 26 ноября 2018
26 ноября 2018, 20:26Радио Sputnik
Политолог о голосовании в Совбезе: ООН нуждается в радикальной реформеВ Совбезе ООН было заблокировано внесенное по запросу РФ рассмотрение вопроса о ситуации в Керченском проливе. Итоги голосования в эфире радио Sputnik прокомментировала политолог Наталья Макеева.
Совбез состоит из пяти постоянных членов, у которых есть "право вето": Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — и десяти непостоянных.
Дискуссии о реформе Совбеза ООН идут с начала 90-х годов. О необходимости изменений не раз заявляли мировые лидеры. Так, например, в начале сентября Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе Восточного экономического форума заявили, что Совбез должен стать более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, заявлял, что состав Совбеза ООН "больше не соответствует духу современности".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
25 февраля, 10:25РИА Новости
Лавров прокомментировал идею реформы Совбеза ООН
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Синдзо АбэСовет Безопасности ООНООНЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Для колониальной территории слишком жирно. Или дядька забыл про оккупационные войска сша на своей территории? А про Квантусккую армию в Китае тоже забыл? А про итоги Второй Ировой и сути Совбеза тоже не помнит? Ну тогда ему с амнезией место в больничке, а не Совбезе.
25 сентября, 06:31
МДМихаил Денисов
7500001
В СБ ООН захотели потомки фашистов и милитаристов... Пусть выгоняют бритов и французов...😡😡😡
25 сентября, 06:13
Felix D
5050001
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