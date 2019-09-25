Спасательное судно "Атлас" прибыло на помощь горящей плавбазе

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуированы рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия уже работает спасательное судно "Преданный".