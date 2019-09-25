Украинский экс-министр предложил способ заработать на "плохой России"

"Сегодня нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу — вдвое сократила разрешения (на перевозки. — Прим. ред.) — из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время "плохая Россия" открывает нам рынки сбыта и транзит", — сказал экс-чиновник.