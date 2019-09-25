Украинский экс-министр предложил способ заработать на "плохой России"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Плохая Россия" предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, в Европе, наоборот, эти возможности теряются.
"Сегодня нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу — вдвое сократила разрешения (на перевозки. — Прим. ред.) — из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время "плохая Россия" открывает нам рынки сбыта и транзит", — сказал экс-чиновник.
Он подчеркнул, что властям страны следует не развешивать ярлыки на восточного соседа, а пользоваться этими возможностями.
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По данным Федеральной таможенной службы, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2019 года уменьшился на 2,13 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 6,95 миллиарда долларов. Российский экспорт на Украину при этом увеличился на 2,64 процента — до 4,526 миллиарда долларов, а импорт из Украины уменьшился на 10,7 процента, до 2,421 миллиарда долларов.