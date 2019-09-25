Замешанный в скандале Доминго больше не будет петь в "Метрополитен Опере"

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Известный оперный певец Пласидо Доминго больше не будет принимать участие в постановках "Метрополитен Оперы" в Нью-Йорке, включая намеченную на среду премьеру оперы "Макбет", говорится в заявлении театра, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Метрополитен Опера" подтверждает, что Пласидо Доминго согласился выйти из всех будущих постановок в "Метрополитен Опере", решение вступает в силу незамедлительно. Театр и господин Доминго пришли к согласию, что он должен был уйти. Театр не располагает другими комментариями на этот момент", - сказано в сообщении.

В начале сентября с заявлениями о домогательствах со стороны певца выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии. Ранее аналогичные претензии в адрес Доминго высказали девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.

Опера Лос-Анджелеса, где Доминго работает на постоянной основе уже много лет, объявила ранее о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.