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РИА Новости
Культура

Замешанный в скандале Доминго больше не будет петь в "Метрополитен Опере"

04:25 25.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИспанский оперный певец Пласидо Доминго
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Известный оперный певец Пласидо Доминго больше не будет принимать участие в постановках "Метрополитен Оперы" в Нью-Йорке, включая намеченную на среду премьеру оперы "Макбет", говорится в заявлении театра, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Метрополитен Опера" подтверждает, что Пласидо Доминго согласился выйти из всех будущих постановок в "Метрополитен Опере", решение вступает в силу незамедлительно. Театр и господин Доминго пришли к согласию, что он должен был уйти. Театр не располагает другими комментариями на этот момент", - сказано в сообщении.
Оперный певец Пласидо Доминго. Архив
6 сентября, 07:28Культура
Опера Далласа объявила об отмене гала-концерта с участием Доминго
В начале сентября с заявлениями о домогательствах со стороны певца выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в индустрии. Ранее аналогичные претензии в адрес Доминго высказали девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
Опера Лос-Анджелеса, где Доминго работает на постоянной основе уже много лет, объявила ранее о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.
Европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы. Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, также пока отменять не планируют, сообщили в пресс-службе концертной площадки.
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КультураПласидо ДомингоНью-Йорк (город)
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