СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.

Отмечается, что осенью того года Зеленский лично пришел к занимавшему на тот момент должность первого замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову, поскольку шоумен якобы "опасался за свою жизнь".

В свою очередь, пишет интернет-портал, подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак устроил встречу Зеленского с посредником Юрием Ериняком, который якобы побеседовал с заместителем главы МВД Чечни, а после и с самим главой ведомства, после чего последний переговорил с Зеленским.

По информации источника, допускалась также личная встреча на тот момент руководителя "Квартала 95" и Кадырова, однако Зеленский отказался ехать, и за него "улаживать конфликт" отправился Ериняк, который был недоволен решением шоумена и после возвращения на Украину которого в Киеве загорелся автомобиль Зеленского.