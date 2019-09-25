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РИА Новости

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

04:13 25.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.
Отмечается, что осенью того года Зеленский лично пришел к занимавшему на тот момент должность первого замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову, поскольку шоумен якобы "опасался за свою жизнь".
В свою очередь, пишет интернет-портал, подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак устроил встречу Зеленского с посредником Юрием Ериняком, который якобы побеседовал с заместителем главы МВД Чечни, а после и с самим главой ведомства, после чего последний переговорил с Зеленским.
По информации источника, допускалась также личная встреча на тот момент руководителя "Квартала 95" и Кадырова, однако Зеленский отказался ехать, и за него "улаживать конфликт" отправился Ериняк, который был недоволен решением шоумена и после возвращения на Украину которого в Киеве загорелся автомобиль Зеленского.
Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве. 20 мая 2019
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Кадыров сравнил выступление Зеленского с обещаниями Ленина
В конце апреля на тот момент избранный президент Украины Владимир Зеленский вновь извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNews" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы. Он пояснил, что даже не знал про это видео, поскольку не вел эту передачу.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЕвдокимовМВД по Чеченской республикеВладимир ЗеленскийМВД УкраиныРамзан КадыровЧечняКиевУкраина
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