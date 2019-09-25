Пожар на аварийной плавбазе в Сахалинской области локализован

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Борьба с возгоранием на плавбазе "Петр Житников" в Сахалинской области продолжается, на помощь пришли спасатели на судне "Преданный", пожар локализован, сообщили РИА Новости в морском спасательном координационном центе "Южно-Сахалинск".

Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп. Сообщалось, что пожар потушен силами экипажа, но впоследствии представитель экстренных служб региона проинформировал, что борьба с возгоранием продолжается на площади около 200 квадратных метров. Также отмечалось, что эвакуированы 363 человека из 419 находившихся на борту, 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды, которая будет бороться за живучесть судна.

"Пожар продолжается в консервном цехе, но он локализован", - отметил представитель спасцентра.

По его словам, к тушению присоединились и спасатели с подошедшего судна "Преданный". Они проливают надстройки во избежание распространения пламени и охлаждения раскаленных поверхностей, чтобы аварийная партия могла работать. К спасателям должны присоединиться коллеги со спасательного судна "Атлас", прибытие которого в район происшествия ожидается примерно через три часа.