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РИА Новости

Пожар на аварийной плавбазе в Сахалинской области локализован

02:49 25.09.2019 (обновлено: 05:11 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГрузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп
Грузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Грузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Борьба с возгоранием на плавбазе "Петр Житников" в Сахалинской области продолжается, на помощь пришли спасатели на судне "Преданный", пожар локализован, сообщили РИА Новости в морском спасательном координационном центе "Южно-Сахалинск".
Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп. Сообщалось, что пожар потушен силами экипажа, но впоследствии представитель экстренных служб региона проинформировал, что борьба с возгоранием продолжается на площади около 200 квадратных метров. Также отмечалось, что эвакуированы 363 человека из 419 находившихся на борту, 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды, которая будет бороться за живучесть судна.
"Пожар продолжается в консервном цехе, но он локализован", - отметил представитель спасцентра.
По его словам, к тушению присоединились и спасатели с подошедшего судна "Преданный". Они проливают надстройки во избежание распространения пламени и охлаждения раскаленных поверхностей, чтобы аварийная партия могла работать. К спасателям должны присоединиться коллеги со спасательного судна "Атлас", прибытие которого в район происшествия ожидается примерно через три часа.
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Как сообщили в региональном главке МЧС, все 363 эвакуированных с плавбазы члена экипажа разместились в пунктах временного пребывания, развернутых в селе Крабозаводское на Шикотане. По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, людей паромом за свой счет готов вывезти судовладелец.
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МЧС РФРоссияПроисшествия
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