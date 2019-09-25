Совфед обсудит отказ США в выдаче виз делегации России для участия в ГА ООН

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит ситуацию с отказом части российской делегации в выдаче виз США для участия в Генассамблее ООН, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам Клинцевича, этот вопрос обязательно будет поднят: дело не в персоналиях, а "в парламенте, в нашей стране". Сенатор отметил, что по итогам обсуждения будет выработана официальная оценка ситуации и возможные действия российских парламентариев.

Отказ США в визах части российской делегации на Генассамблее ООН - это политическое, а не техническое решение, США пошли на это специально, заявил журналистам в свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "США осознанно пошли на то, чтобы затянуть выдачу виз. Это очевидно политическое, а не техническое решение", - сказал он.

Как подчеркнул Косачев, заявления американской стороны о том, что члены российской делегации затянули с подачей визовых документов, "не выдерживает критики".

"Официальная нота МИД России с нашими визовыми документами ушла 55 дней назад. В течение последних двух недель ежедневно американской стороне напоминалось, что российская делегация может не успеть вылететь в Нью-Йорк, что ситуация приобретает критический характер. Американцы ежедневно заверяли нас, что ситуация находится под контролем и, наверное, все будет выполнено в срок", - рассказал сенатор.

По его словам, он даже приехал утром в аэропорт, откуда вылетал в Нью-Йорк самолёт российской делегации, поскольку "до последнего надеялся, что визы будут оформлены". Косачев отметил, что визы не получили, в частности, "сотрудники МИД руководящего звена, заточенные на обсуждение конкретной повестки Генассамблеи ООН".

"И неоформление виз именно таким профессиональным экспертам совершенно точно показывает истинное решение американской стороны затруднить работу российской делегации и понизить качество нашей аргументации", - заявил он, добавив, что американцам это сделать не удастся.