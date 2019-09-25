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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи

01:10 25.09.2019
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© AFP 2019 / Federico ParraЗдания Верховного суда Венесуэлы
Здания Верховного суда Венесуэлы
© AFP 2019 / Federico Parra
Здания Верховного суда Венесуэлы
МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы подтвердила соответствие Конституции страны Декрета о чрезвычайном положении, который в частности признаёт ничтожными действия и решения подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи.
"Конституционная палата Верховного суда провозгласила конституционность указа №3980 от 7 сентября 2019 года, посредством которого президент Республики Николас Мадуро Морос установил исключительное и чрезвычайное экономическое положение на всей территории страны, учитывая чрезвычайные обстоятельства в социальной, экономической и политической сферах, которые влияют на конституционный порядок, социальный мир, безопасность нации, государственных учреждений, граждан и граждан жители республики", - говорится в заявлении суда, размещённом в Facebook.
Документ отдельно оговаривает действующее правовое положение Национальной ассамблеи страны - однопалатного парламента, возглавляемого оппозиционером Хуаном Гуаидо, который незаконно провозгласил себя временным главой государства.
"Палата также признаёт ничтожными, несуществующими и лишенными силы любые акты Национального собрания", - сказано в документе.
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В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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