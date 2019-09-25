Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи

МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы подтвердила соответствие Конституции страны Декрета о чрезвычайном положении, который в частности признаёт ничтожными действия и решения подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи.

"Конституционная палата Верховного суда провозгласила конституционность указа №3980 от 7 сентября 2019 года, посредством которого президент Республики Николас Мадуро Морос установил исключительное и чрезвычайное экономическое положение на всей территории страны, учитывая чрезвычайные обстоятельства в социальной, экономической и политической сферах, которые влияют на конституционный порядок, социальный мир, безопасность нации, государственных учреждений, граждан и граждан жители республики", - говорится в заявлении суда, размещённом в Facebook.

Документ отдельно оговаривает действующее правовое положение Национальной ассамблеи страны - однопалатного парламента, возглавляемого оппозиционером Хуаном Гуаидо, который незаконно провозгласил себя временным главой государства.

"Палата также признаёт ничтожными, несуществующими и лишенными силы любые акты Национального собрания", - сказано в документе.