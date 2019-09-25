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РИА Новости

Совет Федерации вновь выберет спикера палаты

01:00 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации начнёт в среду первое в осенней сессии заседание с главного для сенаторов кадрового вопроса: им станет избрание председателя Совфеда. Как ожидается, на это пост вновь, уже в третий раз, будет выбрана Валентина Матвиенко. Альтернативных кандидатур предложено не было.

Сочту за честь

Регламент Совфеда требует переизбрания председателя верхней палаты в случае проведения выборов губернатора в его регионе. Поэтому после избрания Александра Беглова губернатором Петербурга Матвиенко пришлось пройти вновь через процедуру делегирования в Совет Федерации.
Теперь ей предстоят новые выборы на пост спикера Совфеда. Сама Матвиенко ранее уже заявила журналистам, что будет претендовать на это место лишь в том случае, если ее сочтут достойной нового срока ее коллеги: сама я никогда ни на что не претендовала, никуда не просилась, не писала никаких заявлений, сказала она в середине сентября. Вместе с тем, как тогда сказала Матвиенко, она "сочтёт за честь", если сенаторы вновь выдвинут ее кандидатуру на место третьего человека в государстве.

Альтернатив нет

Во вторник стало известно, что Матвиенко будет выдвинута на пост спикера Совфеда членами Совета верхней палаты, куда входят вице-спикеры и главы комитетов Совета Федерации.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Вчера, 15:37РИА Новости
Кандидатуру Матвиенко выдвинули на пост председателя Совета Федерации
Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, за кандидатуру Матвиенко сенаторы проголосовали не только единогласно, но и безальтернативно.
Как пояснил Тимченко, в ходе заседания Совета палаты Матвиенко сама поинтересовалась у своих коллег, не появятся ли другие кандидаты на этот пост в порядке самовыдвижения. Однако, по его словам, все сенаторы понимают, что "альтернативы Валентине Ивановне на этом посту нет".

Простое большинство

Регламент Совета Федерации предусматривает, что для избрания спикером палаты кандидату необходимо заручиться простым большинством голосов сенаторов, то есть 86 голосами. Голосование будет проводиться тайно, с использованием бюллетеней или электронной системы.
В случае переизбрания спикером Совфеда Матвиенко начнёт свой третий срок на этом посту. Впервые она возглавила палату в 2011 году, в 2014 году была переизбрана.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 12:29Дело Кирилла Вышинского
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