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РИА Новости

Инициацией импичмента демократы испортили "важный день в ООН", заявил Трамп

00:35 25.09.2019 (обновлено: 00:40 25.09.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Заявлением о начале процедуры импичмента демократы решили испортить "важный день в ООН", написал в среду в Twitter президент США Дональд Трамп.
"Такой важный день в Организации Объединенных Наций, так много работы и так много успехов, а демократы намеренно разрушили и дискредитировали это шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм. Так плохо для нашей страны! Они даже расшифровку звонка не читали", - написал он.
Ранее лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента президента в связи с тем, что он, по ее мнению, нарушил конституцию.
Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
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Во вторник он заявил, что разрешил обнародовать в среду полную расшифровку того разговора.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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