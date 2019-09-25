Инициацией импичмента демократы испортили "важный день в ООН", заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Заявлением о начале процедуры импичмента демократы решили испортить "важный день в ООН", написал в среду в Заявлением о начале процедуры импичмента демократы решили испортить "важный день в ООН", написал в среду в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Такой важный день в Организации Объединенных Наций, так много работы и так много успехов, а демократы намеренно разрушили и дискредитировали это шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм. Так плохо для нашей страны! Они даже расшифровку звонка не читали", - написал он.

Ранее лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента президента в связи с тем, что он, по ее мнению, нарушил конституцию.

Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

Во вторник он заявил, что разрешил обнародовать в среду полную расшифровку того разговора.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.