Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T12:02Z
https://ria.ru/20190925/1559082980.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154353/49/1543534971_0:0:2838:1597_1036x0_80_0_0_6293ed14a60e570549fb01d51a1f8752.jpg
РИА Новости

"Наш друг Путин". Что Мадуро ищет на "российской родине"

08:00 25.09.2019 (обновлено: 12:02 25.09.2019)
9080
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Николас Мадуро со "скорым визитом" прибыл в Москву. Переговоры с Владимиром Путиным не ограничатся темами военного и экономического сотрудничества. Для президента Венесуэлы куда важнее другое: международное давление усиливается, а фото с российским лидером на первых полосах газет покажет, что Каракас есть кому поддержать.

Скорый визит

Мадуро хотел приехать в Москву еще в июле и даже анонсировал соглашения с российскими компаниями и правительством "на благо народа". Но подготовка визита началась лишь спустя два месяца. Глава Венесуэлы должен был принять участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Однако планы резко изменились: Владимир Путин примет его днем раньше. И не в Сочи, а в Кремле.
"Мы прибыли на российскую родину, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные взаимоотношения и уважение между нашими народами", — заявил Мадуро, едва приземлившись в столице России.
"Будет встреча один на один", — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. После этого в формате рабочего завтрака пройдут российско-венесуэльские переговоры.
Мадуро намерен встретиться не только с Путиным, которого он назвал "нашим другом", но и с группой бизнесменов, чтобы "найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере".
По словам Пескова, лидеры также обсудят уже реализуемые проекты. Однако подписания каких-либо документов по итогам встречи не планируется. "Обменяются мнениями и о региональных делах, прежде всего, иберо-американских, затронут тему прямого вмешательства в иберо-американские дела со стороны третьих лиц, третьих государств", — пояснил представитель Кремля.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Политическая цель

"Скорый визит" Мадуро, скорее всего, продиктован желанием напомнить миру: Россия поддерживает Венесуэлу, считает ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян.
"Во внутриполитической ситуации в Венесуэле произошла подвижка, — отметил эксперт. — На прошлой неделе Мадуро заключил с миноритариями Национальной ассамблеи (контролируемой оппозицией. — Прим. ред.) соглашение о сотрудничестве, на что его политические оппоненты отреагировали резко". Теперь в парламент вернутся представители правящей партии. Поэтому лидер оппозиции — самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо назвал такой маневр ловушкой.
Но для Мадуро сейчас важны и внешние факторы, отмечает эксперт Центра изучения кризисного общества Татьяна Русакова. "Скорее всего, Мадуро приезжает, чтобы его фото с Путиным появилось в мировой прессе. Это сигнал и оппозиции, и международному сообществу, и Китаю: Россия до сих пор с ним", — пояснила она РИА Новости.
Помимо оппозиции, по словам Русаковой, задуматься должны и страны — участницы Организации американских государств, из которой Каракас вышел в апреле. Двадцать третьего сентября стало известно, что ОАГ ввела ограничительные меры против структур и личностей, близких к президенту Мадуро. В России такое решение вызвало озабоченность.
В начале августа о новых санкциях в отношении Каракаса объявил и Вашингтон. В связи с этим, возможно, Путин и Мадуро обсудят выделение очередных кредитов, допускает эксперт. "Ограничительные меры сильно ударили по и без того слабой экономике", — подчеркнула она.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018
 Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018

Крепкое сотрудничество

В нынешнем году это будет первый визит Мадуро в Россию, но правительственные делегации Венесуэлы регулярно посещают Москву. В августе на переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прилетала вице-президент республики Делси Родригес. Она также встретилась с российскими предпринимателями.
Военно-техническое сотрудничество между странами развивается с начала нулевых. За океан отправлялись российские многоцелевые самолеты, зенитные ракетные комплексы, бронемашины, танки, системы залпового огня. А в 2019-м в Венесуэле должно завершиться строительство заводов-производителей автоматов АК-103.
"В последние годы Россия стала важнейшей нашей опорой в различных сферах. Наши отношения в рамках военного сотрудничества в целях поддержания мира находятся на чрезвычайно высоком уровне", — сказал Мадуро за день до вылета в Москву.
Другое приоритетное направление — энергетика. Вместе с венесуэльской нефтегазовой госкомпанией PDVSA осуществляет проекты "Роснефть". Во время предыдущего визита Мадуро в декабре 2018 года было решено, что Россия направит пять миллиардов долларов инвестиций в венесуэльский нефтепром.
Отдельным пунктом выделяют долговые обязательства Каракаса перед Москвой — крупнейшим кредитором страны. С 2009 года Венесуэла покупала российское вооружение в кредит. Однако Каракас не погасил обязательства в срок. После того как долг несколько раз реструктурировали, было решено, что Боливарианская Республика вернет России 3,15 миллиарда долларов в течение десяти лет.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. 4 октября 2017
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. 4 октября 2017

Венесуэла в кризисе

Ситуация в самой Венесуэле далека от стабильной. По оценкам Международной контактной группы, из страны бежали 4,3 миллиона человек. Причиной исхода стал экономический кризис, усилившийся после введения санкционного режима. Уровень инфляции в 2018 году достиг 1 370 000 процентов. Безработица составила 34,3 процента.
К экономическим проблемам в январе 2019 года добавились и политические потрясения. После неудавшегося госпереворота США признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом страны и начали поэтапно вводить санкции. Лояльные режиму военные смогли подавить мятеж, однако Вашингтон по-прежнему настаивает на уходе Мадуро с поста президента, называя его бывшим лидером страны.
"Военные более или менее солидарны с Мадуро. Никто массово не переходит на сторону оппозиции, поэтому его положение устойчиво. А вот оппозиция оказалась в странной ситуации: уличные протесты себя исчерпали, дипломатия не работает. При этом все стороны понимают, что интервенция губительна", — пояснила в разговоре с РИА Новости Татьяна Русакова. На этом фоне, подытоживает эксперт, оппозиция выглядит слабее власти.
151214212
Обсудить 10
Хуан ГуаидоPDVSAНиколас МадуроВладимир ПутинМоскваВенесуэлаКаракасРоссияВ мире
Популярные комментарии
Венесуэла наш друг. И это главное, почему мы должны сделать всё, что бы эта страна получила от России помощь. Нам, как воздух надо быть там.
25 сентября, 10:06
Sergey Freeman
1120004
Рекомендуем
Логотип энергетической компании Газпром
Все или ничего: "Нафтогаз" пошел ва-банк против "Газпрома"
РИА
Новости
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
"Длинные руки" Кремля. Куда долетят оперативно-тактические ракеты
Антиамериканский митинг в Тегеране
Лает, но не кусает. Почему мир не верит угрозам США в адрес Ирана
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Назло самим себе. В Киеве хотят провести новые границы с Россией
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия (YES )
Киев не может перевести формулу Зеленского с английского языка
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
Еще одна страна может заговорить по-русски
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
Лента новостейМолния