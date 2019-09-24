Венесуэла сообщила постпреду России при ООН о рисках применения "Пакта Рио"

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен - РИА Новости. Венесуэла направила постпреду России, председательствующей в СБ ООН, Василию Небензе письмо о рисках применения "Пакта Рио" в отношении латиноамериканской страны, сообщает МИД Венесуэлы.

Страны Межамериканского договора о взаимопомощи по итогам встречи 23 сентября решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции, следует из итогового заявления.

"Глава МИД (Хорхе) Арреаса проинформировал, что отправил председателю Совета безопасности ООН Василию Небензе письмо, объясняющее всю опасность и незаконность того, что ряд стран Латинской и Северной Америки призывают к (применению) Межамериканского договора о взаимопомощи", - говорится в сообщении МИД.

Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу, это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор.