Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Мария Семенова. В городе Краснокамске Пермского края 25 сентября должны вынести приговор завучу местной школы Елене Погоржальской: ее обвиняют в халатности, повлекшей смерть ученицы. Весной прошлого года педагоги заметили, что 14-летняя Лида Уткина (имя изменено) сильно похудела. У девочки поинтересовались, как она себя чувствует, та ответила, что переволновалась из-за оценок. Учителя вызвали мать ребенка и призвали ее обратить внимание на состояние дочери. Никто не мог предположить, что все закончится трагедией: на летних каникулах Лида умерла от истощения. Уголовные дела возбудили против матери и школьного завуча, которая вообще не вела предметы в классе Уткиной и знала о ситуации только со слов классного руководителя.

"Всегда была худощавой"

Оксана Т., мама школьницы, обвиняется в убийстве. В материалах дела Погоржальской (имеются в распоряжении РИА Новости) сказано, что Оксана с марта 2018 года жестоко обращалась с дочерью — перестала ее кормить. Оксана давно не имела постоянного места работы. Отец Лиды не мог вмешаться в ситуацию: за два года до трагедии его приговорили к девяти годам тюремного заключения за сбыт наркотиков, до этого тоже был судим.

Вскоре после смерти дочери Оксана рассказала местным СМИ, что кто-то из одноклассников назвал Лиду полной, она восприняла это близко к сердцу и стала отказываться от еды. Впрочем, в школе замечают, что девочка всегда была худощавой.

Тогда журналисты цитировали одноклассников и соседей семьи: Оксана якобы ставила дочери диагнозы, не имея медицинского образования, самостоятельно "нашла" у нее онкологию и диабет, а также считала, что Лиде достаточно питаться два раза в неделю.

"Перестала ходить в столовую"

Однако завуч краснокамской школы № 3 Елена Погоржальская, против которой тоже возбудили уголовное дело, считает, что у Лиды была анорексия.

"В материалах дела мы увидели, что специалисты Пермской краевой клинической психиатрической больницы проводили Лиде посмертную комплексную экспертизу. Они посчитали, что у нее имелось психическое расстройство, проявлявшееся в стойком отказе от еды. Профессор медицины, дававшая показания в качестве привлеченного эксперта в ходе судебных слушаний, пояснила, что ребенка, которого не кормят против его воли, легко увидеть: он ищет любую возможность поесть. А детей, страдающих анорексией, очень сложно заметить — они это скрывают. Понятно, почему Лида не жаловалась, не просила поесть, не принимала угощений. В 2017-2018 учебном году Уткина отказалась от питания в школе. Мама говорила, что ей не нравилось, как там кормят. Это нормально: у всех свои вкусы, у нас не все учителя ходят в столовую, предпочитают приносить обеды из дома. Периодически она что-то брала с собой, покупала в буфете или говорила, что дома плотно завтракает. Со слов медика, это классическое поведение анорексика — найти сто причин, чтобы отказаться от публичного приема пищи", — излагает свою версию в разговоре с РИА Новости Погоржальская.

"Не приняла меры"

В обвинительном заключении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) завучу школы № 3 Елене Погоржальской предъявлено несколько претензий.

В частности, там говорится, что Лида Уткина росла в семье, где у обоих родителей не было постоянного источника дохода, несколько лет девочка жила под одной крышей с отцом, освободившимся из мест лишения свободы, а после того, как в 2016 году он снова оказался в тюрьме, воспитывалась "одинокой матерью, не имеющей поддержки и испытывающей материальные трудности". В связи с этим, считает сторона обвинения, семья должна была состоять на школьном учете.

Вторая претензия: Погоржальская знала, что у Лиды резко снизился вес, но не приняла меры. Завуч была обязана уведомить директора школы и комиссию по делам несовершеннолетних, провести мониторинг, чтобы выявить домашнее насилие.

"Школа ничего не знала"

Погоржальская парирует: на тот момент ей ничего не было известно о трудном положении семьи Лиды, внешне все выглядело благополучно. Оксана Т. исправно приходила на собрания, прислушивалась к просьбам родительского комитета, интересовалась успеваемостью ребенка — словом, в учебном заведении была на хорошем счету.

"Классный руководитель характеризовала ее как очень доброжелательную и отзывчивую женщину, внимательную мать. Никаких внешних признаков неблагополучия, асоциальности не было", — недоумевает Елена.

Она также добавляет, что Лида не выделялась среди сверстников. "Психологическая диагностика, проводившаяся в том учебном году два раза, не выявила факторов, из-за которых семью можно было поставить на учет. Никаких отклонений ни осенью, ни весной", — утверждает Погоржальская.

"Анализы в норме"

О том, что девочка сильно потеряла в весе, завучу сообщили в конце мая. "Значительной худобы, которая заставила бы бить тревогу, никто не заметил. Говорили о снижении веса: лицо осунулось, щечки спали. Но она сильно выросла — на десять сантиметров вытянулась, в подростковом возрасте мышечная масса не успевает за ростом", — объясняет педагог.

Классный руководитель Лиды Ильзира К. попросила Оксану прийти в школу. Елена Погоржальская не была свидетелем того разговора — она вообще не вела предметы в классе Лиды, поэтому о ситуации знает в основном со слов других педагогов. "Мать вызывали в связи с похудением Лиды. Хотели узнать, в чем дело, вдруг была необходима помощь", — вспоминает Погоржальская.

Мать, продолжает завуч, заверила классного руководителя, что все под контролем: "Сказала, что Лида сдала анализы в поликлинике, они в норме". Сама девочка говорила учителям, что просто переволновалась из-за оценок.

В школе отказались комментировать РИА Новости прошлогоднюю историю. Однако Погоржальская настаивает, что коллеги на ее стороне: "Они меня очень поддерживают, написали отзыв о моей работе, составили петицию в мою защиту, помогают материально, чтобы я справилась с этой ситуацией".

Елена Погоржальская признается: после предъявления обвинения она сначала растерялась — не могла предположить, что дело примет такой оборот. Педагогу вменяют пункт 2 статьи 293 УК — халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью или смерть человека. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, адвокат Елены Екатерина Тимофеева рассказала РИА Новости, что они очень надеются на оправдательный приговор.

Статья 293 УК — то, чего все педагоги боятся как огня, ведь от несчастного случая на территории школы или детсада не застрахован никто. Так, к примеру, под угрозой обвинений в халатности оказались сотрудники и директор кадетского училища в Ставрополе, где ученик погиб, сорвавшись с третьего этажа. Это произошло 13 сентября. Сейчас идет доследственная проверка.