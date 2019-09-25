К юбилею Abbey Road выйдет новый клип на песню Here Comes The Sun

В ролике будут показаны архивные фотографии и кадры, сделанные Линдой Маккартни и предоставленные Полом Маккартни, под новый стереомикс композиции Джорджа Харрисона.

Премьера клипа состоится 26 сентября, за день до перевыпуска альбома Abbey Road, в который войдут записи сессий и демо, а также новые миксы на песни Oh! Darling и Come Together.