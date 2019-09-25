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РИА Новости
Культура

Пол Маккартни рассказал, почему боялся умереть в 28 лет

00:17 25.09.2019
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Пол Маккартни в 1964 году
Пол Маккартни в 1964 году
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пол Маккартни рассказал, что боялся не дожить до 28 лет, когда работал над альбомом Abbey Road, который стал последним для группы The Beatles, сообщает Daily Mail.

"Я, как и многие другие в то время, думал, что умру в 28 лет. Это не имеет ничего общего с автомобильной табличкой на обложке", — прокомментировал музыкант.

Во время работы над Abbey Road в 1969 году было множество теорий, в которых поклонники и критики предполагали, что знаменитая обложка альбома (участники The Beatles переходят улицу Эбби-роуд в Лондоне, — Прим.ред.) содержит ряд "знаков", указывающих на то, что Маккартни погиб в результате несчастного случая и его заменил двойник.
В частности, многих смущало, что он один из всей группы был босой и шагал не в ногу с остальными участниками, да еще и с закрытыми глазами.
"Подсказки" включали и номерной знак машины, которая попала на обложку. Там была цифра 28.
"Слышать, что я продержался до 77 лет, было бы хорошей новостью для меня 27-летнего", - добавил Маккартни.
Музыкант также рассказал, что из 23 студийных альбомов, выпущенных знаменитой ливерпульской четверкой, у него нет ни одного диска.

"Я часто думаю, что должен был сохранить копии всего, что мы записали, но я этого не сделал. Слишком был занят, живя этим", — объяснил он.

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