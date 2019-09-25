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РИА Новости

Лучшие работы победителей конкурса Environmental Photographer of the Year

16:49 25.09.2019 (обновлено: 17:30 25.09.2019)
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Жюри конкурса Environmental Photographer of the Year 2019, привлекающего внимание к проблемам экологии, подвело итоги. Самые сильные и оригинальные снимки победителей — в подборке Ria.ru.
© Фото : Neville Ngomane/ EPOTY 2019

"Отчаянные меры". Носорогу спиливают рог, чтобы защитить животное от браконьеров. Автор снимка Невилл Нгомане (Neville Kgaugelo Ngomane) — лучший молодой экологический фотограф года.

Neville Ngomane. Работа победителя конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
1 из 14

"Отчаянные меры". Носорогу спиливают рог, чтобы защитить животное от браконьеров. Автор снимка Невилл Нгомане (Neville Kgaugelo Ngomane) — лучший молодой экологический фотограф года.

© Фото : Neville Ngomane/ EPOTY 2019
© Фото : Eliud Gil Samaniego/ EPOTY 2019

Победитель в номинации "Экология города" Элиуд Гиль Саманьего (Eliud Gil Samaniego) и его взгляд на Мехико, один из самых неблагополучных мегаполисов мира с точки зрения экологии.

Eliud Gil Samaniego. Работа победителя конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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Победитель в номинации "Экология города" Элиуд Гиль Саманьего (Eliud Gil Samaniego) и его взгляд на Мехико, один из самых неблагополучных мегаполисов мира с точки зрения экологии.

© Фото : Eliud Gil Samaniego/ EPOTY 2019
© Фото : Sebnem Coskun/ EPOTY 2019

"Мусор". Себнем Соскун (Sebnem Coskun) заглянул под воду пролива Босфор в Стамбуле и попал на уборку.

Sebnem Coskun. Работа финалиста конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
3 из 14

"Мусор". Себнем Соскун (Sebnem Coskun) заглянул под воду пролива Босфор в Стамбуле и попал на уборку.

© Фото : Sebnem Coskun/ EPOTY 2019
© Фото : Aragon Renuncio Antonio/ EPOTY 2019

С фотографии Антонио Арагона Ренунцио (Aragon Renuncio Antonio) на зрителя смотрит ребенок, играющий с пластиковым пакетом. Производство пластика в мире увеличилось с 2,3 миллиона тонн в 1950 году до 448 миллионов в 2015-м.

Aragon Renuncio Antonio. Работа финалиста конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
4 из 14

С фотографии Антонио Арагона Ренунцио (Aragon Renuncio Antonio) на зрителя смотрит ребенок, играющий с пластиковым пакетом. Производство пластика в мире увеличилось с 2,3 миллиона тонн в 1950 году до 448 миллионов в 2015-м.

© Фото : Aragon Renuncio Antonio/ EPOTY 2019
© Фото : Amdad Hossain/ EPOTY 2019

Кадр Амдада Хоссейна (Amdad Hossain) "Беспробудный сон". Женщина спит на замусоренном берегу реки в столице Бангладеш Дакке.

Amdad Hossain. Работа финалиста конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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Кадр Амдада Хоссейна (Amdad Hossain) "Беспробудный сон". Женщина спит на замусоренном берегу реки в столице Бангладеш Дакке.

© Фото : Amdad Hossain/ EPOTY 2019
© Фото : J Henry Fair/ EPOTY 2019

"Лесные реликвии". Работа победителя в номинации "Действия в области климата и энергетики" Дж. Генри Фейра (J Henry Fair). На снимке — древний Хамбахский лес возрастом 12 тысяч лет.

J Henry Fair. Работа победителя конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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"Лесные реликвии". Работа победителя в номинации "Действия в области климата и энергетики" Дж. Генри Фейра (J Henry Fair). На снимке — древний Хамбахский лес возрастом 12 тысяч лет.

© Фото : J Henry Fair/ EPOTY 2019
© Фото : Tran Tuan Viet/ EPOTY 2019

"Сердце океана". Чан Туан Вьет (Tran Tuan Viet) из Вьетнама обращает внимание на проблему сохранения морей. Чем меньше рыбные запасы, тем более агрессивными становятся методы ловли.

Tran Tuan Viet. Работа финалиста конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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"Сердце океана". Чан Туан Вьет (Tran Tuan Viet) из Вьетнама обращает внимание на проблему сохранения морей. Чем меньше рыбные запасы, тем более агрессивными становятся методы ловли.

© Фото : Tran Tuan Viet/ EPOTY 2019
© Фото : M Yousuf Tushar/ EPOTY 2019

"Ежедневная работа", автор снимка — М Юсуф Тушар (M Yousuf Tushar). Тысячи бангладешцев приезжают Дакку в надежде на лучшую жизнь и вынуждены выполнять самую тяжелую и грязную работу вроде разгрузки угля.

M Yousuf Tushar. Работа финалиста конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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"Ежедневная работа", автор снимка — М Юсуф Тушар (M Yousuf Tushar). Тысячи бангладешцев приезжают Дакку в надежде на лучшую жизнь и вынуждены выполнять самую тяжелую и грязную работу вроде разгрузки угля.

© Фото : M Yousuf Tushar/ EPOTY 2019
© Фото : Frederick Dharshie/ EPOTY 2019

Удручающее фото Фредерика Дарши (Frederick Dharshie) "Нехватка воды", снятое в Кении, признано лучшим в категории "Вода, равноправие и безопасность". Нехватка воды в районе, где сделан снимок, связана с вырубкой лесов.

Frederick Dharshie. Работа победителя конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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Удручающее фото Фредерика Дарши (Frederick Dharshie) "Нехватка воды", снятое в Кении, признано лучшим в категории "Вода, равноправие и безопасность". Нехватка воды в районе, где сделан снимок, связана с вырубкой лесов.

© Фото : Frederick Dharshie/ EPOTY 2019
© Фото : Sean Gallagher/ EPOTY 2019

Британский Шон Галлахер (Sean Gallagher) победил в номинации "Изменение окружающей среды" с кадром полинезийского острова, оказавшегося под угрозой затопления из-за климатических проблем.

Sean Gallagher. Работа победителя конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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Британский Шон Галлахер (Sean Gallagher) победил в номинации "Изменение окружающей среды" с кадром полинезийского острова, оказавшегося под угрозой затопления из-за климатических проблем.

© Фото : Sean Gallagher/ EPOTY 2019
© Фото : Valerie Leonard/ EPOTY 2019

"Невидимка". На фото Валери Леонард (Valerie Leonard) — свалка неподалеку от Катманду. Сборщики мусора копаются здесь в поисках "ценностей" для продажи.

Valerie Leonard. Работа финалиста конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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"Невидимка". На фото Валери Леонард (Valerie Leonard) — свалка неподалеку от Катманду. Сборщики мусора копаются здесь в поисках "ценностей" для продажи.

© Фото : Valerie Leonard/ EPOTY 2019
© Фото : SL Shanth Kumar/ EPOTY 2019

На снимке лучшего экологического фотографа года SL Шанта Кумара (SL Shanth Kumar) "Прилив входит в дом" огромная волна смывает трущобы в Мумбаи. Глобальное потепление грозит этому индийскому городу затоплением прибрежных районов.

SL Shanth Kumar. Работа победителя конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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На снимке лучшего экологического фотографа года SL Шанта Кумара (SL Shanth Kumar) "Прилив входит в дом" огромная волна смывает трущобы в Мумбаи. Глобальное потепление грозит этому индийскому городу затоплением прибрежных районов.

© Фото : SL Shanth Kumar/ EPOTY 2019
© Фото : Ian Wade/ EPOTY 2019

"Легкие Земли". Фотографировать ночью деревья непросто. Британцу Яну Уэйду (Ian Wade) потребовалась почти неделя, чтобы сделать этот кадр.

Ian Wade. Работа финалиста конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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"Легкие Земли". Фотографировать ночью деревья непросто. Британцу Яну Уэйду (Ian Wade) потребовалась почти неделя, чтобы сделать этот кадр.

© Фото : Ian Wade/ EPOTY 2019
© Фото : Aragon Renuncio Antonio/ EPOTY 2019

"Сладкие сны", кадр Антонио Арагона Ренунцио (Aragon Renuncio Antonio). Девочка спит на парте в школьном классе в африканском регионе Сахель, где из-за глобального потепления участились экстремальные ливни.

Aragon Renuncio Antonio. Работа финалиста конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
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"Сладкие сны", кадр Антонио Арагона Ренунцио (Aragon Renuncio Antonio). Девочка спит на парте в школьном классе в африканском регионе Сахель, где из-за глобального потепления участились экстремальные ливни.

© Фото : Aragon Renuncio Antonio/ EPOTY 2019
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