Лучшие работы победителей конкурса Environmental Photographer of the Year

"Отчаянные меры". Носорогу спиливают рог, чтобы защитить животное от браконьеров. Автор снимка Невилл Нгомане (Neville Kgaugelo Ngomane) — лучший молодой экологический фотограф года.
"Отчаянные меры". Носорогу спиливают рог, чтобы защитить животное от браконьеров. Автор снимка Невилл Нгомане (Neville Kgaugelo Ngomane) — лучший молодой экологический фотограф года.
Победитель в номинации "Экология города" Элиуд Гиль Саманьего (Eliud Gil Samaniego) и его взгляд на Мехико, один из самых неблагополучных мегаполисов мира с точки зрения экологии.
Победитель в номинации "Экология города" Элиуд Гиль Саманьего (Eliud Gil Samaniego) и его взгляд на Мехико, один из самых неблагополучных мегаполисов мира с точки зрения экологии.
"Мусор". Себнем Соскун (Sebnem Coskun) заглянул под воду пролива Босфор в Стамбуле и попал на уборку.
"Мусор". Себнем Соскун (Sebnem Coskun) заглянул под воду пролива Босфор в Стамбуле и попал на уборку.
С фотографии Антонио Арагона Ренунцио (Aragon Renuncio Antonio) на зрителя смотрит ребенок, играющий с пластиковым пакетом. Производство пластика в мире увеличилось с 2,3 миллиона тонн в 1950 году до 448 миллионов в 2015-м.
С фотографии Антонио Арагона Ренунцио (Aragon Renuncio Antonio) на зрителя смотрит ребенок, играющий с пластиковым пакетом. Производство пластика в мире увеличилось с 2,3 миллиона тонн в 1950 году до 448 миллионов в 2015-м.
Кадр Амдада Хоссейна (Amdad Hossain) "Беспробудный сон". Женщина спит на замусоренном берегу реки в столице Бангладеш Дакке.
Кадр Амдада Хоссейна (Amdad Hossain) "Беспробудный сон". Женщина спит на замусоренном берегу реки в столице Бангладеш Дакке.
"Лесные реликвии". Работа победителя в номинации "Действия в области климата и энергетики" Дж. Генри Фейра (J Henry Fair). На снимке — древний Хамбахский лес возрастом 12 тысяч лет.
"Лесные реликвии". Работа победителя в номинации "Действия в области климата и энергетики" Дж. Генри Фейра (J Henry Fair). На снимке — древний Хамбахский лес возрастом 12 тысяч лет.
"Сердце океана". Чан Туан Вьет (Tran Tuan Viet) из Вьетнама обращает внимание на проблему сохранения морей. Чем меньше рыбные запасы, тем более агрессивными становятся методы ловли.
"Сердце океана". Чан Туан Вьет (Tran Tuan Viet) из Вьетнама обращает внимание на проблему сохранения морей. Чем меньше рыбные запасы, тем более агрессивными становятся методы ловли.
"Ежедневная работа", автор снимка — М Юсуф Тушар (M Yousuf Tushar). Тысячи бангладешцев приезжают Дакку в надежде на лучшую жизнь и вынуждены выполнять самую тяжелую и грязную работу вроде разгрузки угля.
"Ежедневная работа", автор снимка — М Юсуф Тушар (M Yousuf Tushar). Тысячи бангладешцев приезжают Дакку в надежде на лучшую жизнь и вынуждены выполнять самую тяжелую и грязную работу вроде разгрузки угля.
Удручающее фото Фредерика Дарши (Frederick Dharshie) "Нехватка воды", снятое в Кении, признано лучшим в категории "Вода, равноправие и безопасность". Нехватка воды в районе, где сделан снимок, связана с вырубкой лесов.
Удручающее фото Фредерика Дарши (Frederick Dharshie) "Нехватка воды", снятое в Кении, признано лучшим в категории "Вода, равноправие и безопасность". Нехватка воды в районе, где сделан снимок, связана с вырубкой лесов.
Британский Шон Галлахер (Sean Gallagher) победил в номинации "Изменение окружающей среды" с кадром полинезийского острова, оказавшегося под угрозой затопления из-за климатических проблем.
Британский Шон Галлахер (Sean Gallagher) победил в номинации "Изменение окружающей среды" с кадром полинезийского острова, оказавшегося под угрозой затопления из-за климатических проблем.
"Невидимка". На фото Валери Леонард (Valerie Leonard) — свалка неподалеку от Катманду. Сборщики мусора копаются здесь в поисках "ценностей" для продажи.
"Невидимка". На фото Валери Леонард (Valerie Leonard) — свалка неподалеку от Катманду. Сборщики мусора копаются здесь в поисках "ценностей" для продажи.
На снимке лучшего экологического фотографа года SL Шанта Кумара (SL Shanth Kumar) "Прилив входит в дом" огромная волна смывает трущобы в Мумбаи. Глобальное потепление грозит этому индийскому городу затоплением прибрежных районов.
На снимке лучшего экологического фотографа года SL Шанта Кумара (SL Shanth Kumar) "Прилив входит в дом" огромная волна смывает трущобы в Мумбаи. Глобальное потепление грозит этому индийскому городу затоплением прибрежных районов.
"Легкие Земли". Фотографировать ночью деревья непросто. Британцу Яну Уэйду (Ian Wade) потребовалась почти неделя, чтобы сделать этот кадр.
"Легкие Земли". Фотографировать ночью деревья непросто. Британцу Яну Уэйду (Ian Wade) потребовалась почти неделя, чтобы сделать этот кадр.
"Сладкие сны", кадр Антонио Арагона Ренунцио (Aragon Renuncio Antonio). Девочка спит на парте в школьном классе в африканском регионе Сахель, где из-за глобального потепления участились экстремальные ливни.
"Сладкие сны", кадр Антонио Арагона Ренунцио (Aragon Renuncio Antonio). Девочка спит на парте в школьном классе в африканском регионе Сахель, где из-за глобального потепления участились экстремальные ливни.