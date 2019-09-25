Ракета-носитель (РН) "Союз-ФГ" предназначена для выведения на околоземную орбиту космических аппаратов социально-экономического, научно-исследовательского и специального назначения, а также пилотируемых кораблей серии "Союз" и грузовых космических кораблей серии "Прогресс" по программе Международной космической станции (МКС).

Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" является частью серии ракет-носителей "Союз", разработанных на базе ракеты-носителя Р-7 с добавлением блока третьей ступени и эксплуатируемых с 1963 года. Модификация ракеты-носителя 1963 года называется в СМИ "Восход" . Ее разработчиком являлось ОКБ-1 (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева). Модификация ракеты-носителя 1966 года получила официальное наименование "Союз". Работы по ней проводил Куйбышевский филиал ОКБ-1 № 3 (ныне АО "РКЦ "Прогресс"). Значительной модернизации ракета-носитель подверглась в 1973 году, получив название "Союз-У", модификация 1982 года называлась "Союз-У2". Дальнейшей модификацией ракеты-носителя "Союз-У" является ракета-носитель "Союз-ФГ" (2001 год).

На "Союзе-ФГ" с целью повышения удельного импульса двигательных установок и увеличения грузоподъемности носителя на блоках первой и второй ступеней используются модернизированные двигатели с новыми форсуночными головками (что и отразилось в сокращении в названии модели).

Конструктивно ракета-носитель "Союз-ФГ", как и все ракеты семейства "Союз", выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных блоков. Ракетные блоки, образующие первую и вторую ступень соединены по схеме "пакет": вокруг удлиненного центрального блока устанавливаются четыре боковых блока. Третья ступень соединяется последовательно с центральным блоком

В хвостовом отсеке каждого бокового блока размещается автономный четырехкамерный жидкостный ракетный двигатель однократного включения РД-107А, оснащенный двумя рулевыми соплами. На центральном блоке второй ступени используется четырехкамерный двигатель РД-108А с четырьмя рулевыми соплами. На третьей ступени применяется двигательная установка РД-0110, состоящая из четырехкамерного двигателя однократного включения и четырех поворотных рулевых сопел (используемых для управления полетом по трем осям).

На первом этапе полета ракеты-носителя работают двигатели четырех боковых и центрального блоков, на втором, после отделения боковых блоков – только двигатель центрального блока. После израсходования всего топлива, содержащегося в баках второй ступени, сбрасывается и она. Дальнейший полет ракеты обеспечивает работа двигателя третьей ступени . После его выключения и отделения космической головной части, состоящей из космического аппарата со сборочно-защитным и разгонным блоками, третья ступень выполняет маневр увода . Во время полета в плотных слоях атмосферы космический аппарат закрыт головным обтекателем для защиты от набегающего воздушного потока.

В составе РН "Союз-ФГ" могут быть использованы головные обтекатели диаметров: 2,7 метра; 3,0 метра; 3,3 метра; 3,715 метра. Разгонный блок при запусках пилотируемых и грузовых космических аппаратов не используется.

Запуск двигателей центрального и боковых блоков ракеты-носителя производится на Земле, что дает возможность контролировать их работу на переходном режиме и при возникновении неисправностей во время пуска отменять пуск ракеты. Это существенно повышает безопасность пусков космических кораблей к МКС.

РН "Союз-ФГ" имеет стартовую массу 305 тонн , длину – 42,5 метра, диаметр – 10,3 метра. Может выводить на орбиту полезный груз массой 7,2 тонны с пилотируемым кораблем типа "Союз" или 7,4 тонны с грузовым кораблем типа "Прогресс".

Все запуски ракеты-носителя "Союз-ФГ" проводятся с космодрома Байконур, который находится на территории Казахстана и арендован у него до 2050 года

Впервые ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала 21 мая 2001 года. Тогда она вывела в космос грузовик "Прогресс M1-6". В дальнейшем эти ракеты использовались для запусков "Прогрессов", пилотируемых "Союзов" и для стартов по коммерческим заказам. Первый раз для запуска пилотируемого космического корабля РН "Союз-ФГ" использовалась 30 октября 2002 года . Тогда с помощью нее был произведен запуск первого российского транспортного пилотируемого космического корабля новой модификации "Союз ТМА-1" к МКС. До этого для отправки к МКС пилотируемых космических кораблей использовались ракеты-носители "Союз-У"

Авария произошла 11 октября 2018 года, тогда ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. Находившимся на ее борту россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 25 сентября 2019 года. Она должна доставить пилотируемый корабль "Союз МС-15"с новым экипажем на МКС.

С 2020 года пилотируемые космические корабли начнут запускать на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России . В "Союзе-ФГ" в системе управления используются украинские компоненты.