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РИА Новости

Ракета-носитель "Союз-ФГ"

04:10 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовую площадку космодрома Байконур
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовую площадку космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракета-носитель (РН) "Союз-ФГ" предназначена для выведения на околоземную орбиту космических аппаратов социально-экономического, научно-исследовательского и специального назначения, а также пилотируемых кораблей серии "Союз" и грузовых космических кораблей серии "Прогресс" по программе Международной космической станции (МКС).
Разработчиком и производителем РН "Союз-ФГ" является АО "РКЦ Прогресс" (Самара).
Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" является частью серии ракет-носителей "Союз", разработанных на базе ракеты-носителя Р-7 с добавлением блока третьей ступени и эксплуатируемых с 1963 года. Модификация ракеты-носителя 1963 года называется в СМИ "Восход". Ее разработчиком являлось ОКБ-1 (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева). Модификация ракеты-носителя 1966 года получила официальное наименование "Союз". Работы по ней проводил Куйбышевский филиал ОКБ-1 № 3 (ныне АО "РКЦ "Прогресс"). Значительной модернизации ракета-носитель подверглась в 1973 году, получив название "Союз-У", модификация 1982 года называлась "Союз-У2". Дальнейшей модификацией ракеты-носителя "Союз-У" является ракета-носитель "Союз-ФГ" (2001 год).
На "Союзе-ФГ" с целью повышения удельного импульса двигательных установок и увеличения грузоподъемности носителя на блоках первой и второй ступеней используются модернизированные двигатели с новыми форсуночными головками (что и отразилось в сокращении в названии модели).
Конструктивно ракета-носитель "Союз-ФГ", как и все ракеты семейства "Союз", выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных блоков. Ракетные блоки, образующие первую и вторую ступень соединены по схеме "пакет": вокруг удлиненного центрального блока устанавливаются четыре боковых блока. Третья ступень соединяется последовательно с центральным блоком.
В хвостовом отсеке каждого бокового блока размещается автономный четырехкамерный жидкостный ракетный двигатель однократного включения РД-107А, оснащенный двумя рулевыми соплами. На центральном блоке второй ступени используется четырехкамерный двигатель РД-108А с четырьмя рулевыми соплами. На третьей ступени применяется двигательная установка РД-0110, состоящая из четырехкамерного двигателя однократного включения и четырех поворотных рулевых сопел (используемых для управления полетом по трем осям).
Все двигательные установки функционируют на жидких нетоксичных компонентах ракетного топлива (кислород + керосин).
На первом этапе полета ракеты-носителя работают двигатели четырех боковых и центрального блоков, на втором, после отделения боковых блоков – только двигатель центрального блока. После израсходования всего топлива, содержащегося в баках второй ступени, сбрасывается и она. Дальнейший полет ракеты обеспечивает работа двигателя третьей ступени. После его выключения и отделения космической головной части, состоящей из космического аппарата со сборочно-защитным и разгонным блоками, третья ступень выполняет маневр увода. Во время полета в плотных слоях атмосферы космический аппарат закрыт головным обтекателем для защиты от набегающего воздушного потока.
В составе РН "Союз-ФГ" могут быть использованы головные обтекатели диаметров: 2,7 метра; 3,0 метра; 3,3 метра; 3,715 метра. Разгонный блок при запусках пилотируемых и грузовых космических аппаратов не используется.
Запуск двигателей центрального и боковых блоков ракеты-носителя производится на Земле, что дает возможность контролировать их работу на переходном режиме и при возникновении неисправностей во время пуска отменять пуск ракеты. Это существенно повышает безопасность пусков космических кораблей к МКС.
РН "Союз-ФГ" имеет стартовую массу 305 тонн, длину – 42,5 метра, диаметр – 10,3 метра. Может выводить на орбиту полезный груз массой 7,2 тонны с пилотируемым кораблем типа "Союз" или 7,4 тонны с грузовым кораблем типа "Прогресс".
Все запуски ракеты-носителя "Союз-ФГ" проводятся с космодрома Байконур, который находится на территории Казахстана и арендован у него до 2050 года.
Впервые ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала 21 мая 2001 года. Тогда она вывела в космос грузовик "Прогресс M1-6". В дальнейшем эти ракеты использовались для запусков "Прогрессов", пилотируемых "Союзов" и для стартов по коммерческим заказам. Первый раз для запуска пилотируемого космического корабля РН "Союз-ФГ" использовалась 30 октября 2002 года. Тогда с помощью нее был произведен запуск первого российского транспортного пилотируемого космического корабля новой модификации "Союз ТМА-1" к МКС. До этого для отправки к МКС пилотируемых космических кораблей использовались ракеты-носители "Союз-У".
Всего к сентябрю 2019 года состоялось 69 пусков "Союзов-ФГ", один из них был аварийным.
Авария произошла 11 октября 2018 года, тогда ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. Находившимся на ее борту россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.
Последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 25 сентября 2019 года. Она должна доставить пилотируемый корабль "Союз МС-15"с новым экипажем на МКС.
С 2020 года пилотируемые космические корабли начнут запускать на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России. В "Союзе-ФГ" в системе управления используются украинские компоненты.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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