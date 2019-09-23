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РИА Новости

Последнюю в истории ракету "Союз-ФГ" вывезут на старт для пуска с Байконура

00:16 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ". Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 23 сен – РИА Новости. Последнюю в истории ракету-носитель "Союз-ФГ" вывезут на стартовый комплекс космодрома Байконур в понедельник утром, сообщили РИА Новости в госкорпорации Роскосмос.
Как рассказали в пресс-службе, ракета будет вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на первой стартовой площадке, называемой "Гагаринский старт", в районе 5.00 мск 23 сентября. На следующий день ракету освятят.
Пуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запланирован на 16.57 мск 25 сентября. Корабль доставит новый экипаж на Международную космическую станцию 25 сентября в 22:45 мск.
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Запуск ракеты "Союз-ФГ" станет 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты. Все пуски носителя, за исключением полета в 2018 году, прошли безаварийно. "Союз-ФГ" - специальная модификация ракеты для пилотируемых запусков. Со следующего года космонавтов начнут запускать на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России. В "Союзе-ФГ" в системе управления используются украинские компоненты.
В ноябре Россия полностью прекратит эксплуатацию ракет с украинскими комплектующими. Последней станет легкая ракета "Рокот", которой предстоит вывести на орбиту спутники связи "Гонец".
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Знаковым пуск станет и в связи с тем, что это будет последний полет с "Гагаринского старта" (именно с него в космос отправился Юрий Гагарин) перед его закрытием на модернизацию. Реконструкция для пусков с него ракет поколения "Союз-2" начнется со следующего года. Предполагается, что модернизация продлится около трех лет. Финансировать работу в равных долях будут Россия, Казахстан и ОАЭ. Общая сумма затрат на модернизацию составит 87 миллионов долларов.
Для пусков с "Гагаринского старта" ракет "Союз-2" с цифровой системой управления необходимо заменить в наземном оборудовании аналоговые пульты, применяемые при проверках и пусках ракеты, на компьютерную технику. Соответственно, требуется замена всей кабельной сети. Крупные монтажные работы предстоит провести непосредственно на стартовом комплексе. Максимальный диаметр обтекателя, применяемого на ракетах "Союз-ФГ", составляет 3,715 метра. На ракетах "Союз-2" применяется обтекатель диаметром 4,11 метра. Увеличенный диаметр головного обтекателя ракеты позволяет размещать под ним более объемные спутники. Однако для установки ракеты с таким большим обтекателем в стартовую систему необходимо выполнить масштабные и дорогостоящие работы по реконструкции ферм обслуживания. В 2004-2005 годах под ракеты "Союз-2" модернизировали 31-ю площадку Байконура.
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На борту "Союза МС-15" на последней ракете "Союз-ФГ" стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Скрипочка и Меир после 187 дней на борту МКС возвратятся на Землю 30 марта 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Как рассказал сам Аль-Мансури, он гордится тем, что будет первым арабским космонавтом, своеобразным Юрием Гагариным. Среди экспериментов, которые он будет проводить на МКС, в частности, исследование влияние невесомости на выращивание фиников.
Возвращение Аль-Мансури на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, работающими сейчас на станции, намечается на 3 октября. Расстыковка корабля от МКС состоится в 10.35 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.
Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между Роскосмосом и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади. По итогам предстоящего полета планируется принять решение о возможности длительного полета второго космонавта ОАЭ на борту МКС.
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КосмосСоюз-ФГМеждународная космическая станцияРоскосмосРоссияРИА Наука
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