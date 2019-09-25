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РИА Новости

Биография Кристалины Георгиевой

20:30 25.09.2019 (обновлено: 20:32 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Болгарский экономист и политик Кристалина Георгиева родилась 13 августа 1953 года в Софии (Болгария).
В 1976 году окончила Высший экономический институт им. Карла Маркса в Софии (ныне Университет национального и мирового хозяйства) по специальности "политэкономика и социология".
В 1986 году защитила докторскую диссертацию на тему "Экологическая политика и экономический рост в США".
С 1977 по 1991 год Кристалина Георгиева была профессором в Университете национального и мирового хозяйства в Софии, в 1987-1988 годах – исследователем-постдокторантом в Лондонской школе экономики, в 1991 году – приглашенным профессором в Южнотихоокеанском университете (Фиджи) и в Австралийском национальном университете. В 1991–1992 годах она была стипендиатом Фулбрайта в Массачусетском технологическом институте, где она являлась одним из преподавателей курса для аспирантов "Страны с переходной экономикой". В 1996 году окончила программу подготовки руководителей и получила сертификат по финансам от Гарвардской школы бизнеса.
В 1992 году Кристалина Георгиева была консультантом по экономике окружающей среды в Mercer Management Consulting.
В 1993 году начала работать во Всемирном банке, занимала должность экономиста по вопросам экологии по региону Европы и Центральной Азии, в 1998 году была назначена на должность менеджера, а затем – директора по вопросам экологии и социального развития стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. В 2000 году она стала директором по вопросам экологии Всемирного банка и руководила работой по применению строгого экономического анализа к борьбе с загрязнением, продвижению концепции платы за экологические услуги, переходу Группы Всемирного банка к поддержке зеленого роста и развитию углеродных рынков.
В 2004 году Георгиева была назначена директором постоянного представительства Всемирного банка в Российской Федерации в Москве.
С 2007 по 2008 год она занимала должность директора по вопросам устойчивого развития и руководила стратегиями и кредитными операциями в области инфраструктуры, городского развития, сельского хозяйства, экологии и социального развития, в том числе оказывая поддержку нестабильным странам и государствам, охваченным конфликтами.
С 2008 по 2010 год Кристалина Георгиева была вице-президентом и корпоративным секретарем, выполняла роль посредника между высшим руководством Всемирного банка – Советом директоров – и странами-акционерами.
С 2010 года – еврокомиссар по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и антикризисным мерам. В 2010 году издание European Voice объявило Георгиеву "европейцем года" и "комиссаром года" за ее лидерство в оказании гуманитарной помощи ЕС в связи с кризисами.
В 2014-2016 годах занимала должность вице-президента Европейской комиссии по бюджету и кадровым ресурсам.
2 января 2017 года была назначена исполнительным директором двух институтов Всемирного банка – Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития.
С 1 февраля по 8 апреля 2019 года Кристалина Георгиева занимала должность временно исполняющей обязанности президента Группы Всемирного банка.
2 августа 2019 года была выдвинута кандидатом на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).
25 сентября 2019 года была избрана главой Международного валютного фонда.
Кристалина Георгиева была сопредседателем Группы высокого уровня по вопросам финансирования гуманитарных проектов ООН и в настоящее время является сопредседателем Глобальной комиссии по адаптации. Также она является членом Глобальной комиссии по экономике и климату, а также Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого развития.
Кристалина Георгиева – автор более 100 публикаций по вопросам экологической и экономической политики. Она выступала с лекциями в университетах по всему миру, в том числе в Гарвардском университете, МГУ, Массачусетском технологическом институте, Лондонской школе экономики, Университете Цинхуа и др.
Замужем, есть один ребенок.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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