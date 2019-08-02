Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T23:42Z
https://ria.ru/20190802/1557132551.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154817/53/1548175369_0:0:3102:1745_1036x0_80_0_0_4207e8054118878ad22c66b0afa86354.jpg
РИА Новости

Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ

Вчера, 23:42
644
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Единым европейским кандидатом на пост нового главы МВФ выдвинута исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, сообщил в пятницу глава ЕК Жан-Клод Юнкер.
"Поздравляю с вашим выдвижением в качестве европейского кандидата на пост директора-распорядителя МВФ. У вас есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ", - сообщил Юнкер в своем аккаунте Twitter.
На последнем этапе голосования, которое проводилось дистанционно, выбор стоял между бывшим министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом и Георгиевой. Трое других кандидатов, глава Еврогруппы Марио Сентено, глава Банка Финляндии Олли Рен и и.о. министра экономики Испании Надия Кальвиньо с выборов снялись.
Бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум поздравил Георгиеву с победой.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Вчера, 00:58
Глава Еврогруппы отказался выбирать кандидата от ЕС на пост главы МВФ
"Я поздравляю Кристалину Георгиеву с результатами сегодняшнего голосования (стран - ред.) ЕС. Я желаю ей огромных успехов", - написал Дейсселблум в Twitter.
Формально ни Еврокомиссия, ни Совет ЕС не участвовали в процедурах отбора и согласования кандидата на этот пост. Чиновники в евроструктурах поясняли РИА Новости, что "выдвижение нового главы МВФ не является частью формального процесса ЕС, поэтому Совет не участвует в обсуждениях". В ЕК ранее также заявляли, что координатором процесса был определен французский минфин.
Однако выбор кандидата на этот пост, ставший вакантным после выдвижения Кристин Лагард на должность Европейского центрального банка, политически рассматривался как продолжение сделки, достигнутой на июльском саммите по распределению ключевых постов в евроструктурах.
Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устои
3 июля, 17:43
Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устоиИ всем сразу стало легко. И все вдруг поняли, что именно ее им и не хватало. Когда все кандидаты на пост главы Еврокомиссии уже были отвергнуты, они впервые выбрали себе фрау. Не Меркель. Но близко.
Тогда ни одна из должностей не досталась представителям Восточной Европы. Георгиева же представляет Болгарию. Ее фамилия называлась в кулуарах июльского саммита среди кандидатов на пост главы Евросовета, который в итоге занял бельгийский премьер Шарль Мишель.
Кандидатура Георгиевой теперь будет внесена на рассмотрение Совета директоров
221000
Обсудить 0
МВФЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
Здание ООН в Нью-Йорке
Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Штаб-квартира Министерства обороны США
США разрабатывали запрещенные ракеты при ДРСМД, заявил депутат Госдумы
Лента
новостей
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел ротацию состава президиума Госсовета
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Стало известно, какие санкции Трамп решил ввести против России
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
Девушка с мобильным телефоном
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Мясоперерабатывающий завод
США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп уволил руководителя отдела планирования политики, сообщили СМИ
Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации Алихан Цечоев
В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
Девушка занимается на тренажере в фитнес-клубе
Путин подписал закон, регулирующий работу фитнес-центров
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Главврач перинатального центра в Карелии развеял опасения о сокращениях
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
23:32Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Лента новостейМолния