Савченко призвала Украину отказаться от финансовой помощи США

"Я считаю, что Украина станет США интересна тогда, когда перестанет просить деньги. Это понятно, что если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный. И эти 400 миллионов долларов, они и для США - ничто, и для наших олигархов, которые постоянно воруют, тоже ничто. Я, конечно, понимаю, что бедному человеку и копейка в помощь. Но я считаю, что, может, мы и бедные, но гордые. И лучше бы мы отказались от этих денег. И сказать: "Спасибо, ваших денег нам не надо. Но и покупать уголь у вас не будем", - сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne во вторник.