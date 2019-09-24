Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T23:29Z
https://ria.ru/20190924/1559087602.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155856/85/1558568589_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4f4443d3f7577b51f91c29b2c81ede2e.jpg
РИА Новости

Спикер Палаты представителей объявит о начале импичмента Трампа, пишут СМИ

23:29 24.09.2019
1631
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси планирует объявить об официальном запросе о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа во вторник, передает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее член палаты представителей конгресса США Джон Льюис, выступая во вторник на заседании палаты, призвал начать официальную процедуру импичмента Трампа.
Президент США Дональд Трамп
30 июля, 23:34РИА Новости
Более половины американцев не хотят импичмента Трампа, показал опрос
Неназванные члены демократической партии США заявили газете, что свое решение Пелоси приняла после разговора с ними за закрытыми дверями. В частности, они обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Трампа. Предполагается, что данный комитет будет создан несколько позже во вторник, когда Пелоси обратится к демократам по вопросу начала процедуры импичмента.
По данным Washington Post, более 150 из 253 демократов в палате представителей поддерживают импичмент Трампа.
Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Секреты черных ящиков
Вчера, 17:36РИА Новости
Секреты черных ящиков
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
Президент США Дональд Трамп
3 июня, 08:00РИА Новости
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
571012
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеДональд ТрампThe Washington PostВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Лента
новостей
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Грета Тунберг отреагировала на насмешку Дональда Трампа
Продажа орехов
Назван продукт для борьбы с ожирением
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
00:35Инициацией импичмента демократы испортили "важный день в ООН", заявил Трамп
Лента новостейМолния