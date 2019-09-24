Спикер Палаты представителей объявит о начале импичмента Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси планирует объявить об официальном запросе о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа во вторник, передает газета Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси планирует объявить об официальном запросе о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа во вторник, передает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее член палаты представителей конгресса США Джон Льюис, выступая во вторник на заседании палаты, призвал начать официальную процедуру импичмента Трампа.

Неназванные члены демократической партии США заявили газете, что свое решение Пелоси приняла после разговора с ними за закрытыми дверями. В частности, они обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Трампа. Предполагается, что данный комитет будет создан несколько позже во вторник, когда Пелоси обратится к демократам по вопросу начала процедуры импичмента.

По данным Washington Post, более 150 из 253 демократов в палате представителей поддерживают импичмент Трампа.

Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.