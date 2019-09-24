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РИА Новости

Джонсон и Гутерреш обсудили Йемен, Ливию и Сирию

23:03 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек ООН Антонио Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили Йемен, Ливию и Сирию, а также вопросы, связанные с изменением климата.
"Они обсудили усилия, направленные на борьбу с изменением климата, и генсек ООН приветствовал лидерство Великобритании в этом вопросе. Они также обсудили вопросы внешней политики, в том числе Йемен, Ливию и Сирию. По Ирану они сошлись на важности деэскалации напряженности", - говорится в заявлении.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 21:07РИА Новости
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Гутерреш также поблагодарил премьера за его поддержку деятельности ООН.
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Антонио ГутеррешБорис ДжонсонВеликобританияЙеменЛивияСирияООНВ мире
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